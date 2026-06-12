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EISA hakkab 4,6 miljoni euro eest iseteeninduskeskkonda arendama

Majandus
EISA
EISA Autor/allikas: kuvatõmmis
Majandus

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EISA) otsib partnerit, kes nende digiteenuste ja iseteeninduse arendamisega tegeleks. Kolme aasta jooksul on asutus valmis selle eest maksma kuni 4,6 miljonit eurot.

EISA uus kontseptsioon näeb ette kliendikeskset lähenemist, mis tähendab, et nende teenused peaksid võimaldama suures ulatuses iseseisvat asjaajamist.

Üks sellise lähenemise osa on iseteeninduskeskkond, mille kaudu ettevõtjad saavad EISA teenuseid kasutada: taotlusi esitada, andmeid hallata ja menetluste seisu jälgida. Nii peaks vähenema nii sihtasutuse kui ka ettevõtjate halduskoormus.

EISA-l on ka praegu olemas iseteenindus, kuid asutuse kommunikatsioonijuht Kasper Elissaar ütles ERR-ile, et sellisel kujul keskkonda, mis aitaks kliendikogemust parandada, toetaks ettevõtteid paremini teadmusmahukuse suurendamisel ja ekspordivõimaluste avardamisel, neil praegu ei ole.

Neljapäeval algas EISA riigihanke, et leida kolmeks aastaks iseteeninduse arendus- ja hooldustööde tegija. Elissaar märkis, et 4,6 miljoni euro suuruse mahuga lepingu puhul on tegu raamlepinguga, mille eesmärk on tagada EISA-le järgnevatel aastatel võimekus arendada ettevõtjatele suunatud digiteenuseid ja iseteeninduse erinevaid funktsionaalsusi.

"Raamlepingu maht näitab maksimaalset võimalikku tellimuste mahtu, mitte summat, mis kindlasti ära kasutatakse. Iga konkreetne arendustöö kirjeldatakse, hinnatakse ja tellitakse eraldi vastavalt tegelikule vajadusele ja olemasolevale rahastusele," lisas Elissaar.

Ta ütles, et arenduste laiem eesmärk on luua ettevõtjale ühtne digitaalne keskkond, kust klient saab alustada kõigi EISA teenuste kasutamist, hallata oma andmeid, jälgida menetlusi ning saada oma profiili ja vajaduste põhjal isiklikke soovitusi ja pakkumisi.

"Kõike selleks, et luua Eesti riigile üha enam mõõdetavat majanduslikku väärtust," sõnas kommunikatsioonijuht.

Hanke maksumus hõlmab tema sõnul terviklikku arendustsüklit alates analüüsist ja disainist kuni tarkvaraarenduse, integratsioonide, testimise, infoturbe, dokumentatsiooni ja kasutuselevõtuni.

2022. aastal Kredexi ja EAS-i liitmisel loodud EISA on viimasel poolaastal oma tegevust korrastanud, näiteks kärpinud teenuste ja töötajate hulka ning kasvatanud käenduste ja laenude mahtu.

Toimetaja: Karin Koppel

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