Aasta suurpere isa 2025 on üheksa lapse isa Kaupo Kutsar

Aasta suurpere isa
Kolmapäeval kuulutati Tallinna raekojas välja aasta suupere isa 2025, kelleks on Valga valla asevallavanem Kaupo Kutsar, kellel on üheksa last.

"Meie peres kasvamine tähendab ühist tööd, ühist rõõmu ja kindlustunnet, et keegi on alati su kõrval. Üheksa last ei tee elu keerulisemaks – nad teevad elu üheksa korda rikkamaks," ütles Kutsar tiitli vastuvõtmisel.

"Lapsed on õpetanud mind märkama seda, mis elus tõesti loeb: inimesi, mitte asju. Kõik muu tuleb ja läheb, aga pere jääb. Just see teadmine annab mulle jõudu nii põllul, kodus kui ühiskondlikes tegevustes," lisas Kutsar.

Kutsar sõnas, et on südames talumees ja eestlane – see tähendab vastutust hoida maa elujõuline ja kasvatada lapsi nii, et nad tunneksid oma juuri.

"Meie lapsed on kasvanud karjamaa ja põlluserva vahel, õppinud varakult tööd, aga ka hoolimist. Kui näen, kuidas nad aitavad üksteist ja võtavad rõõmuga peretalu tegemistes vastutust, siis tean, et kõik see, mida oleme koos kaasa Monikaga loonud, kandub edasi. See ongi minu jaoks tõeline õnn," lausus Kutsar.

Kutsar on ettevõtja, mitme mittetulundusühingu eestvedaja ning Valga valla asevallavanem. Ta on pikalt osalenud kohalikus poliitikas, olnud volikogu liige nii Tõlliste kui Valga valdades, 2025. aasta valimistel valiti ta tagasi Valga vallavolikogusse. Kutsar on ka Valgamaa põllumeeste öiidu ja Laatre jahiseltsi juhatuse liige ning aastaid andnud Eesti põllumeeste ja kohaliku toidu teemadel sisendit ja tagasisidet riiklikusse poliitikasse.

Kaupo on isa üheksale lapsele: Neeno-Agur Kutsar (27); Kirsti-Helena Kutsar (25) (lapselaps Eliise Krete Pärtel (3)); Karl-Martin Kutsar (23); Priidu-Joosep Kutsar (22); Siim-Kristjan Kutsar (20); Oskar-Hendrik Kutsar (17); Anna-Liisa Kutsar (13); Kertu-Maria Kutsar (7); Heidi-Loviise Kutsar (3).

Aasta isa 2025  tiitlile esitati tänavu kokku 18 nominenti. Aasta suurpere isa tiitlile võis esitada kõiki Eesti kodanikest isasid, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud vähemalt neli last.

Alates 2025. aastast toimub aasta isa valimine ja tunnustamine üleriigilise algatusena järgmiste organisatsioonide koostöös: Sihtasutus Väärtustades Elu (SAVE), Eesti Pensionäride Ühenduste Liit, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ), Isamaa Naiskogu IREN, Isamaa Perede ühendus ja Eesti Lasterikaste Perede Liit. 

Toimetaja: Mari Peegel

