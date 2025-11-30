USA peatas sisserände kolmanda maailma riikidest

USA sisejulgeolekuminister Kristi Noem kinnitas, et Ameerika Ühendriigid on peatanud kõigi asüülitaotluste läbivaatamise pärast seda, kui Afganistani päritolu mees avas sel nädalal tule rahvuskaardi sõdurite pihta.

"President on kindlalt otsustanud peatada kõik sisserändemenetlused kolmanda maailma riikidest saabujatele, kuni meil on võimalik kõigi nende inimeste taotlused põhjalikult üle vaadata ja veenduda, et nad on siin õigete kavatsustega ja kõigepealt – kas nad üldse peaksid siin riigis viibima," ütles Noem.

Migratsiooniametile on antud korraldus ka juba väljastatud rohelised kaardid üle vaadata.

USA president Donald Trump teatas reedel kavatsusest lõpetada sisseränne kolmanda maailma riikidest, et võimaldada riigi immigratsioonisüsteemil taastuda varasemate aastate suure immigrantide hulga menetlemisest.

"Ma peatan püsivalt immigratsiooni kõigist kolmanda maailma riikidest, et võimaldada USA süsteemil täielikult taastuda, lõpetan kõik miljonid [eelmise presidendi Joe] Bideni ebaseaduslikud vastuvõtud, sealhulgas need, mille allkirjastas Sleepy Joe Bideni Autopen (allkirjamasin - toim), ja eemaldan kõik, kes ei ole Ameerika Ühendriikidele kasulikud," kirjutas ta oma kontol sotsiaalmeedia platvormil Truth Social.

Trump ei nimetanud ühtegi riiki nimepidi ega selgitanud, mida ta mõtles kolmanda maailma riikide või püsiva peatamise all.

Trumpi kommentaarid järgnesid teatele, et üks kahest rahvuskaardi liikmest, keda Afganistani kodanikus immigrant kolmapäeval Valge Maja lähedal tulistas, suri neljapäeval saadud haavadesse.

Väidetav tulistaja sai sel aastal, juba Trumpi valitsemisajal, varjupaiga, selgub Reutersi poolt nähtud USA valitsuse dokumentidest.

USA kodakondsus- ja immigratsiooniteenistus lõpetas kolmapäeval määramata ajaks kõigi Afganistani kodanikega seotud immigratsioonitaotluste menetlemise.