Galerii: algas kohus Johanna-Maria Lehtme üle

Riigiprokuratuur alustas Lehtmega seotud kriminaalmenetlust 2023. aasta mais. Kaks aastat kestnud rahvusvahelise kriminaalmenetluse tulemusena koostas keskkriminaalpolitsei koostöös Ukraina kolleegidega mahuka toimiku, mille põhjal koostatud süüdistusakt saadeti mullu augusti alguses üldmenetluses Harju maakohtusse.

Süüdistuses heidetakse MTÜ Slava Ukraini ühele asutajale ja endisele juhile Lehtmele ette MTÜ usalduse kuritarvitamist ning annetusrahade omastamist suures ulatuses.

Prokuratuuri hinnangul tekitas Lehtme oma Ukraina lähedase Hennadi Vaskivi ettevõtetega tehtud tehingutega rohkem kui 450 000 eurot kahju. Omastamise korral on maksimaalne karistus kuni kaks aastat vangistust, kelmuse puhul aga kuni neli.

Erandkorras lubas kohus Lehtmel osaleda kohtuistungitel video vahendusel. Kohtualuse kaitsja, advokaadi Dmitri Teplõhhi teatel on Lehtme elukoht alates 2023. aastast Ukraina ning naise "kõik olulised isiklikud, perekondlikud ja sotsiaalsed sidemed" on seotud Ukrainaga.

Advokaadi kõige kaalukam põhjendus kohtult Lehtmele erandi palumisel oli see, et naine kasvatab kaht last, kellest üks on kooliealine ja teisel vanust alla ühe aasta.