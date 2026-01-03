Enamik Ladina-Ameerika riigijuhte mõistsid USA tegevuse Venezuelas hukka

Suur osa Ladina-Ameerika riigijuhte on mõistnud hukka USA tegevuse Venezuelas, öeldes, et konflikti oleks pidanud lahendama rahumeelselt. Üksikud riigid, sealhulgas Argentiina, on aga õnnelikud Venezuela presidendi arreteerimise üle.

Kuuba president Miguel Diaz-Canel kritiseeris X-is avaldatud postituses USA rünnakut Venezuela vastu, mida ta nimetas kuritegelikuks.

"Kuuba mõistab hukka ja nõuab rahvusvahelise üldsuse reageeringut USA kuritegelikule rünnakule Venezuela vastu. Meie rahuvööndit rünnatakse jõhkralt," ütles ta.

Mehhiko president Claudia Sheinbaum tsiteeris ÜRO põhikirja lõiku, milles öeldakse, et liikmesriigid peavad hoiduma jõu kasutamisest või ähvardamisest teise riigi territoriaalse terviklikkuse vastu. Ta jagas ka avaldust, milles öeldi, et tema valitsus mõistab rünnaku teravalt hukka.

Kolumbia president Gustavo Petro ütles, et tema riik jälgib olukorda oma naaberriigis Venezuelas sügava murega.

"Kolumbia valitsus lükkab tagasi igasuguse ühepoolse sõjalise tegevuse, mis võiks olukorda süvendada või tsiviilelanikkonda ohtu seada," kirjutas Petro X-is.

Tšiili ametist lahkuv president Gabriel Boric ütles samuti, et tema valitsus mõistab USA rünnaku hukka.

"Venezuela kriis tuleb lahendada dialoogi ja mitmepoolse toetuse kaudu, mitte vägivalla või välise sekkumisega," lausus Boric.

Brasiilia president Luiz Inácio Lula da Silva mõistis samuti hukka Venezuelale tehtud rünnakud.

"Venezuela territooriumil toimunud pommirünnakud ja presidendi kinnivõtmine ületavad vastuvõetamatuse piiri. Need teod kujutavad endast tõsist solvangut Venezuela suveräänsusele ja järjekordset äärmiselt ohtlikku pretsedenti kogu rahvusvahelisele üldsusele," ütles Lula da Silva.

Ka Uruguay riigipea Yamandu Orsi väljendas muret Venezuela ja USA konflikti üle.

"Teadaoleva ja tõsise rahvusvahelise kriisi valguses on Uruguay valitsus oma välisministeeriumi kaudu juba väljendanud oma seisukohta: sõjalise sekkumise tagasilükkamine ja Venezuela kriisi rahumeelse lahenduse otsimise jätkamine. Eesmärk ei saa õigustada vahendeid. Jälgime arenguid tähelepanelikult," sõnas Orsi.

Samal ajal näis Argentina president Javier Milei, USA presidendi Donald Trumpi liitlane, tervitavat Venezuela juhi tabamist napisõnalise sõnumiga X-is.

"Vabadus edeneb! Elagu vabadus, neetud küll!" sõnas Milei.

Ka Ecuadori president Daniel Noboa tervitas uudist, kutsudes Venezuela opositsiooniliidreid ja avalikkust üles riiki tagasi võtma.

"Kõigile narkokurjategijatele, Chavismi kurjategijatele, teie aeg on tulemas. Teie struktuur variseb täielikult kokku kogu mandril," ütles Noboa.

Venezuela opositsiooniliider María Corina Machado ütles laupäeval, et tema riigi jaoks on saabunud vabadusetund.

Nobeli rahupreemia laureaat Machado, kes on end varjanud alates Maduro vastuolulisest tagasivalimisest 2024. aasta juulis, ütles X-is tehtud postituses, et opositsioonikandidaat Edmundo González Urrutia, kes opositsiooni sõnul valimised võitis, peab viivitamata asuma täitma oma põhiseaduslikku mandaati presidendina.

"Venetsueellased, VABADUSETUND on saabunud!" postitas ta.

Muu maailm jälgib Venezuelas toimuvat pingsalt

Euroopa jälgib olukorda Venezuelas väga tähelepanelikult, kirjutas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen X-is.

"Me toetame Venezuela rahvast ja rahumeelset ning demokraatlikku üleminekut," kirjutas von der Leyen.

Tema sõnul peavad kõik lahendused austama rahvusvahelist õigust ja ÜRO põhikirja.

Leyen lisas, et Euroopa Liidu kodanikud Venezuelas võivad loota EL-i täielikule toetusele.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen Autor/allikas: SCANPIX/ZUMApress.com

Hiina teatas laupäeval, et on kindlalt vastu USA sõjalistele löökidele Venezuela vastu ja riigipea Nicolás Maduro vangistamisele, nimetades seda rahvusvahelise õiguse rikkumiseks.

"Hiina on sügavalt šokeeritud ja mõistab karmilt hukka USA jultunud jõukasutuse suveräänse riigi vastu ning tegevuse selle presidendi vastu," seisis Pekingi välisministeeriumi avalduses.

"Selline USA hegemooniline käitumine rikub tõsiselt rahvusvahelist õigust, riivab Venezuela suveräänsust ning ohustab rahu ja julgeolekut Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas. Hiina on sellele kindlalt vastu," lisati avalduses.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni kaitses laupäeval USA sõjalist tegevust Venezuelas, nimetades seda legitiimseks enesekaitseks, kuid kinnitas samas, et välist sõjalist jõudu ei tohiks režiimivahetuseks kasutada.

"Valitsus on seisukohal, et väline sõjaline sekkumine ei ole viis totalitaarsete režiimide lõpetamiseks, kuid peab samal ajal legitiimseks kaitsvat sekkumist oma julgeolekut ohustavate hübriidrünnakute vastu, nagu riiklike üksuste puhul, mis toetavad ja edendavad narkokaubandust," ütles Meloni avalduses.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres on USA Venezuela-vastastest rünnakutest sügavalt häiritud, ütles tema pressiesindaja laupäeval, lisades, et see võib luua ohtliku pretsedendi.

ÜRO juht on sügavalt mures, et rahvusvahelist õigust ei ole austatud, ütles pressiesindaja Stéphane Dujarric avalduses, lisades, et Guterres kutsub kõiki Venezuela osapooli üles alustama kaasavat dialoogi, austades täielikult inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid.

Prantsusmaa mõistis laupäeval hukka USA operatsiooni, mille tulemusel tabati Venezuela president Nicolás Maduro, teatades, et see õõnestas rahvusvahelist õigust ning riigi kriisile ei saa lahendust väljastpoolt peale suruda.

Maduro rikkus rängalt venetsueellaste õigusi, kuid tema tabamiseni viinud sõjaline operatsioon on vastuolus jõu kasutamisest hoidumise põhimõttega, mis on rahvusvahelise õiguse aluseks, kirjutas välisminister Jean-Noël Barrot sotsiaalmeediaplatvormil X.

"Püsivat poliitilist lahendust ei saa väljastpoolt peale suruda," ütles ta, hoiatades, et selle põhimõtte sagenevatel rikkumistel ÜRO Julgeolekunõukogu alaliste liikmete poolt on tõsised tagajärjed ülemaailmsele julgeolekule.

Suurbritannia peaminister Keir Starmer ütles laupäeval, et kõik riigid peaksid järgima rahvusvahelist õigust, kui USA president Donald Trumpi teatas, et Ühendriikide väed võtsid laiaulatusliku rünnaku käigus kinni Venezuela presidendi.

"Tahan esmalt faktid kindlaks teha, rääkida president Trumpi ja liitlastega," ütles Starmer Briti televisioonis edastatud lühikommentaaris mõned tunnid pärast USA rünnakut.

"Võin täie kindlusega öelda, et me ei olnud sellega seotud. Nagu teate, olen alati seisukohal, et me kõik peame järgima rahvusvahelist õigust," lisas ta.

Venemaa mõistis samuti hukka USA sõjalise tegevuse Venezuelas, öeldes, et rünnakul puudus igasugune usutav põhjendus ning ideoloogiline vaenulikkus sai diplomaatiast võitu.

Venezuela on Venemaa kõige olulisem liitlane Lõuna-Ameerikas, kuigi Kreml on hoidunud Caracasele USA-ga konflikti korral abi pakkumast.

"Ühendriigid panid täna hommikul toime relvastatud agressiooniakti Venezuela vastu. See on sügavalt murettekitav ja taunitav," seisis Venemaa välisministeeriumi avalduses.

"Selliste tegude õigustamiseks kasutatud ettekäänded on alusetud. Ideoloogiline vaenulikkus on võidutsenud asjaliku pragmatismi üle," lisati teates.

Avalduses ei mainitud Venezuela liidrit Nicolas Madurot, kes USA presidendi Donald Trumpi teatel sõjalise operatsiooni käigus vangi võeti.

"Kinnitame veelkord oma solidaarsust Venezuela rahvaga," seisis Venemaa avalduses, kus lisati, et teateid USA rünnakutes viga saanud Venemaa kodanike kohta ei ole.

Euroopa Liit kutsus laupäeval Venezuelas üles vaoshoitusele ja rahvusvahelise õiguse austamisele, kui USA president Donald Trump teatas, et Ühendriikide väed pidasid laiaulatusliku rünnaku käigus kinni president Nicolás Maduro.

"EL on korduvalt teatanud, et Maduro pole legitiimne ning on seisnud rahumeelse võimuvahetuse eest," kirjutas liidu välispoliitika juht Kaja Kallas sotsiaalmeediaplatvormil X pärast vestlust oma USA kolleegi Marco Rubioga.

"Igal juhul tuleb austada rahvusvahelise õiguse põhimõtteid ja ÜRO hartat. Kutsume üles vaoshoitusele," kirjutas ta.

Iisraeli välisminister tunnustas laupäeval USA öist operatsiooni Venezuelas, mille käigus tabati president Nicolás Maduro.

Ministri sõnul tegutses Washington vaba maailma liidrina.

"Iisrael seisab vabadust armastava Venezuela rahva kõrval, kes on kannatanud Maduro ebaseadusliku türannia all. Iisrael tervitab narko- ja terrorivõrgustikku juhtinud diktaatori kukutamist ning loodab demokraatia taastumist riigis ja sõbralike suhete tekkimist riikide vahel," kirjutas välisminister Gideon Saar X-is.