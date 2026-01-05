Maduro ei tunnistanud end narkoterrorismis süüdi

Venezuela võimult kõrvaldatud ja USA-sse toodud president Nicolas Maduro ei tunnistanud end esmaspäeval New Yorgi föderaalkohtus süüdi, kui talle esitati narkoterrorismi süüdistus.

"Ma olen süütu. Ma ei ole süüdi. Ma olen korralik mees. Ma olen endiselt oma riigi president," ütles 63-aastane Maduro tõlgi vahendusel, kui talle oli esitatud neli kriminaalsüüdistust, mis hõlmavad narkoterrorismi, kokaiinikaubanduse vandenõu ning kuulipildujate ja hävitusseadmete omamist.

Ka Maduro abikaasa Cilia Flores ei tunnistanud end süüdi.

Ringkonnakohtunik Alvin Hellerstein alustas istungit Manhattani föderaalkohtus kell 12.02 (19.02 Eesti aja järgi), lugedes ette süüdistuskokkuvõtte. Oranžis ja beežis vanglariietuses Maduro kuulas seda kõrvaklappide kaudu tõlgi vahendusel.

Hellerstein palus Madurol püsti tõusta ja oma isikut kinnitada. Ta vastas hispaania keeles.

Kohtunik rääkis paarile nende õigusest teavitada Venezuela konsulaati oma vahistamistest.

Madurot süüdistatakse kokaiinikaubandusvõrgustiku juhtimises, mis tegi koostööd vägivaldsete rühmitustega, sealhulgas Mehhiko kartellidega Sinaloa ja Zetas, Colombia mässuliste organisatsiooniga FARC ja Venezuela jõuguga Tren de Aragua. Maduro on süüdistused korduvalt tagasi lükanud, öeldes, et need varjavad imperialistlikke plaane Venezuela rikkalike naftavarude vastu.

Prokuröride sõnul on Maduro olnud seotud narkokaubandusega alates ajast, mil ta asus Venezuela Rahvusassamblees tööle 2000. aastal, kuni välisministri ametiajani ja järgnenud 2013. aasta valimiseni endise presidendi Hugo Chávezi mantlipärijaks. New Yorgi föderaalprokurörid esitasid talle esmakordselt süüdistuse 2020. aastal osana pikaajalisest narkokaubanduse juhtumist, mis käsitles Venezuela praegusi ja endisi ametnikke ning Colombia geriljasid. Laupäeval avalikustatud ajakohastatud süüdistusaktis lisati uusi üksikasju ja kaaskostjaid, sealhulgas tema abikaasa Cilia Flores.

USA on pidanud Madurot ebaseaduslikuks diktaatoriks alates 2018. aasta valimistest, mida varjutasid süüdistused ulatuslikes eeskirjade eiramistes.

Rahvusvahelise õiguse eksperdid on kahtluse alla seadnud tema kinnivõtmise ja riigist väljaviimise seaduslikkuse, mõned mõistavad Trumpi teod hukka kui reeglitel põhineva rahvusvahelise korra eiramist.

Järgmine kohtuistung määrati 17. märtsile.