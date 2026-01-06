Leedu välisminister: USA käik Venezuelas on signaal Venemaale ja Hiinale

"Üks peamisi põhjuseid, mis puudutab USA julgeolekufookust läänepoolkeral, on see, et teised riigid, kes seal kahjulikku mõju avaldavad, poliitilistesse protsessidesse sekkuvad, terveid majandussektoreid üle võtavad ning piirkonna julgeolekut ja stabiilsust mõjutavad, peavad ühel või teisel viisil tagasi tõmbuma," ütles Budrys LRT televisioonile.

"Me räägime Venemaast, Hiinast ja ka Iraanist ning nende mõjust Lõuna- ja Kesk-Ameerikas. Ameerika ütleb: aitab küll," lausus Budrys.

Ministri sõnul saadavad sündmused Venezuelas signaali ka teistele Venemaa ja Hiina toetatud autoritaarsetele liidritele.

"See on järjekordne diktaator, kes oli oma julgeolekugarantiide osas lootnud Venemaale ja on nüüd kõigest sellest ilma jäänud," märkis Budrys.