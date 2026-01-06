X!

Leedu välisminister: USA käik Venezuelas on signaal Venemaale ja Hiinale

Välismaa
Leedu välisminister Kestutis Budry
Leedu välisminister Kestutis Budry Autor/allikas: SCANPIX/AFP/PETRAS MALUKAS
Välismaa

Venezuela autoritaarse liidri kinnipidamine Ühendriikide poolt saadab Venemaale ja Hiinale signaali Lõuna-Ameerikast tagasi tõmbuda, ütles esmaspäeval Leedu välisminister Kestutis Budrys.

"Üks peamisi põhjuseid, mis puudutab USA julgeolekufookust läänepoolkeral, on see, et teised riigid, kes seal kahjulikku mõju avaldavad, poliitilistesse protsessidesse sekkuvad, terveid majandussektoreid üle võtavad ning piirkonna julgeolekut ja stabiilsust mõjutavad, peavad ühel või teisel viisil tagasi tõmbuma," ütles Budrys LRT televisioonile.

"Me räägime Venemaast, Hiinast ja ka Iraanist ning nende mõjust Lõuna- ja Kesk-Ameerikas. Ameerika ütleb: aitab küll," lausus Budrys.

Ministri sõnul saadavad sündmused Venezuelas signaali ka teistele Venemaa ja Hiina toetatud autoritaarsetele liidritele.

"See on järjekordne diktaator, kes oli oma julgeolekugarantiide osas lootnud Venemaale ja on nüüd kõigest sellest ilma jäänud," märkis Budrys.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

OTSE OTEPÄÄLT

UUS SEIKLUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:37

Sabalenka hooaeg algas karjääri nobedaima võiduga

13:24

Harri Tiido: rahvusvahelisest kaosest

13:14

Washington Capitals sattus kodus hoogu

13:13

Kumu Dokumentaali 20. hooaja avab film maailma tuntuimast vaegkuuljast näitlejannast

13:05

Prantsuse põllumehed tahavad protestid Pariisi viia

13:04

Chelsea toob uue peatreeneri Prantsusmaa liigast Uuendatud

13:02

Voronja galerii 13. hooajal heidetakse pilk elule Peipsiveerel

12:55

Leedu välisminister: USA käik Venezuelas on signaal Venemaale ja Hiinale

12:53

Läti läheb olümpiale kuue NHL-i mehega

12:50

Meedia: Venemaal Lipetski oblastis põleb naftahoidla Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

05.01

Justiitsminister Pakosta palus politseijuhtidelt riigi nimel vabandust

05.01

Siim Kallas: Ameerika on maailma jõud, oleks väga rumal neid põlastada

05.01

Galerii: Maduro toodi New Yorgi kohtumajja Uuendatud

05.01

Sõja 1412. päev: Ukraina korraldas õhurünnaku akutehasele Lipetski oblastis Uuendatud

12:50

Meedia: Venemaal Lipetski oblastis põleb naftahoidla Uuendatud

05.01

Haapsalu kinnisvaraturg vaagub hinge

04:54

Parts Venezuelast: Eesti välispoliitika on liiga tormakas

05.01

Taani peaminister: Trump mõtleb Gröönimaa ülevõtmist tõsiselt

05.01

Meedia: Saksa luure kuulas pealt USA presidenti Barack Obamat

05.01

Saaremaal aastakümneid leiba küpsetanud Karja Pagar lõpetab tegevuse

ilmateade

loe: sport

13:37

Sabalenka hooaeg algas karjääri nobedaima võiduga

13:14

Washington Capitals sattus kodus hoogu

13:04

Chelsea toob uue peatreeneri Prantsusmaa liigast Uuendatud

12:53

Läti läheb olümpiale kuue NHL-i mehega

loe: kultuur

13:13

Kumu Dokumentaali 20. hooaja avab film maailma tuntuimast vaegkuuljast näitlejannast

13:02

Voronja galerii 13. hooajal heidetakse pilk elule Peipsiveerel

12:34

Selgusid Muuseumiroti nominendid

11:31

Jaan Martinson järjestas läinud aasta kümme parimat kriminulli

loe: eeter

12:09

Toitumisnõustaja: tervislikku toitu võib palju süüa

11:31

Jaan Martinson järjestas läinud aasta kümme parimat kriminulli

10:07

Riigile pärandatud Edgar Valteri talu võib saada uue elu kunstiresidentuurina

05.01

Klassikaraadio muusikajuhina alustas tööd Kaisa Jõhvik

Raadiouudised

12:30

Kolmapäeval tuleb lumelisa

12:20

Raadiouudised (06.01.2026 12:00:00)

09:55

Taani peaminister Gröönimaast: piire ei tohi jõuga muuta

09:40

Külm ilm tõi varjupaikadesse uusi abivajajaid

09:40

Mitmel pool sajab lund

09:20

Raadiouudised (06.01.2026 09:00:00)

05.01

Päevakaja (05.01.2026 18:00:00)

05.01

Haanja suusakeskuse suusarajad on nüüd tasulised

05.01

Elmar Vaheri kaitsja Margus Kurm soovib, et prokuratuuri tegevusele annaks hinnangu parlament

05.01

Järvan: lume väljavedu algab, kui kõnniteedele tekivad lumevallid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo