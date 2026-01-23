X!

Transpordiamet kavatseb lammutada Tartumaal asuva Luunja silla

Foto: Airika Harrik/ERR
Transpordiamet plaanib Tartumaal Kastre vallas asuva Luunja silla asemele uut, kuna praeguse kandevõime ei vasta enam tänastele vajadustele.

Kastre valla üldplaneeringu alusel tuleb praeguse Luunja silla kõrvale uus sild, mis plaanitakse ehitada laiemana, et sellele mahuks ka kergliiklustee. Praeguse silla peamine probleem on aga selle kandevõime.

"Kandevõime on kõige kriitilisem. Ta ei kannata isegi 60 tonniseid veokeid täna, aga ta on strateegilises kohas ja on üks vähestest punktidest, kust üle Emajõe saab. Kandevõime on nii riigikaitse huvides kui ka üldiselt eriveoste, raskemate sõidukite poolest vajalik täna," lausus transpordiameti lõuna teehoiu osakonna juhataja Janar Taal.

Taali sõnul vana silla kandevõimet suurendada võimalik ei oleks. Samuti ei saa Luunja silda laiendada, et sinna mahuks ka kergliiklustee. Uus sild hakkaks aga asuma erakinnistu maal.

"Sillakoridor hakkab asuma täna osaliselt ühe kinnistu peal, kus on elamumaa kinnistu, mis on ka hoonestatud, mistõttu transpordiametil tänu sellele üldplaneeringule ja oma otsustele on võimalik siis hakata läbirääkima inimesega," sõnas Kastre vallavanem Priit Lomp.

Transpordiameti sõnul on võimalik ka lahendus, mille puhul inimene saaks kinnistul elamist jätkata. Kaugemale silla ehitamine tooks kaasa aga kõrgemad kulud.

"See tähendab väga suures ulatuses ka teede ümber ehitamist. tol juhul tekib see küsimus, et kui see teede ehitamise kulu on nii suur, siis on mõistlik riigil juba terve kinnistu ära osta, et kui me peame teid ümber ehitama 2-3, võib-olla 4-5 kilomeetrit, siis tuleb küsimus, mis täna mõistlikum on teha," ütles Taal.

Uue silla ehitus algab kõige varem 2028. aastal ja see võiks Taali sõnul maksma minna kuus kuni kaheksa miljonit eurot. Vana sild plaanitakse transpordiameti sõnul lammutada.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

