2025. aastal oli uutest sõiduautodest enimmüüdud mark Toyota

2025. aasta kokkuvõttes andsid Eesti automüüjad klientidele üle 13 055 uut sõiduautot, mida on poole vähem kui aasta varem.

AMTEL-i andmetel oli populaarseim uute sõiduautode mark Toyota, mida müüdi 2369 autot. Populaarsed olid ka Škoda (1925), Renault (1204) ning Volkswagen (1184).

Mudelitest olid enimmüüdud Toyota Corolla (775), millele järgnesid Škoda Octavia (720), Toyota RAV4 (573) ja Škoda Kodiaq (526).

Transpordiameti andmete järgi moodustasid uued sõidukid möödunud aastal Eestis esmaselt registreeritud sõiduautodest 59 protsenti.

Uutest müüdud sõiduautodest 32 protsenti olid hübriidautod. Bensiiniautod moodustasid müüdud uutest autodest 22 ja diiselautod 18 ning elektriautod 4,5 protsenti.

Aasta algus uute autode müügis kasvu ei toonud.

2026. aasta algas uute sõiduautode turul eelmiste kuude tasemel ning kasvas eelmiste kuudega võrreldes veidi enam kui saja auto võrra erinevate salongide müügi kampaaniate toel, teatas AMTEL.

Jaanuaris võeti Eestis arvele 1359 uut sõiduautot, mis ületas möödunud aasta jaanuarikuu tulemuse küll 156 protsendi võrra, kuid selle põhjustas ebaadekvaatne võrdlusbaas, sest 2025. aasta algas mootorsõidukimaksust tingituna drastilise langusega.

Jätkuvalt on suurima osakaaluga segment hübriidautod, mis moodustasid 59,7 protsenti kogumüügist. Elektriautosid müüdi jaanuaris 76 ja nende osakaal oli 5,6 protsenti.

Automarkidest kerkis jaanuaris edetabeli tippu Škoda, mida müüdi 254, järgnesid Toyota ja Renault, vastavalt 156 ja 137 müüdud autoga. Populaarseimate mudelite esikolmiku moodustasid Škoda Kodiaq (103), Škoda Octavia (95) ja KIA Sportage (55).

Möödunud aasta viimaste kuudega võrreldes kasvas aga jaanuaris jõudsalt tarbesõidukite müük ja klientidele anti üle 378 uut tarbesõidukit ehk 92,9 protsenti rohkem kui möödunud aasta jaanuaris. Samas pole ka tarbesõidukite puhul võrdlus mulluse jaanuariga adekvaatne, rõhutas AMTEL.

Automarkidest olid jaanuaris edukaimad Citroen (62), Toyota (59) ja Scania (50). Veokite segmendis tegid parima tulemuse Scania (50) ja Volvo (36).