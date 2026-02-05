Tesla asutas Eestis tütarettevõtte ja otsib töötajaid

Maailma tuntuim elektriautode tootja Tesla, millel seni Eestis oma esindust ei ole, asutas detsembris tütarettevõtte Tesla Estonia ning otsib Tallinnasse müügijuhti ja -konsultanti.

Tesla veebilehel ilmunud töökuulutuse kohaselt otsivad nad Eesti poe juhatajat, kes vastutaks oma piirkonna laitmatu töö eest, ning müügikonsultanti, kes kliente Tesla sõiduki omandamise teekonnal abistaks.

Tegu on täiskohaga tööga, mille asukohaks on töökuulutuse kohaselt Tallinn.

Eelmise aasta 16. detsembril on äriregistris registreeritud Tesla Estonia OÜ osakapitaliga 2500 eurot ning tegevusalaks mootorsõidukite remont ja hooldus.

Ettevõtte osanikuks on Hollandis registreeritud Tesla International B.V. ja juhatusse kuuluvad Kim Gaba Jensen, Stephan William Werkman ja David Jon Feinstein. Tesla Estonia juriidiline aadress on Rotermanni 6.

Praegu asuvad Eestile lähimad Tesla esindused Soomes ja Leedus.