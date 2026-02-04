Tänu pikalt kestnud külmale saab metsa teha ka soistel aladel

Kui viimaste aastaste soojad talved on muutnud metsas raietööd keeruliseks, siis tänavu pikka aega kestnud miinuskraadid annab võimaluse metsa majandada ka soistel aladel.

Võrumaal Preeksa talus võetakse maha üraskikahjustusega metstukk, mis asub soiste alade keskel ja selleks, et langilt puitu välja vedada, on soisele pinnasele rajatud tee, mida on mitu päeva järjest kuuseokstega täidetud. Nüüd, kui teepinnas on läbi külmunud, alustati traktoriga puidu metsast väljavedu.

"Nüüd ongi võimalus liikuda nendel lankidel, kus vajuks sisse ja upuks ära masin – praegu sõtkud ja saab ikka väga märgades oludes tööd teha, kui vaeva näha. Ja lisaks, mis on metsale hea, eriti harvendusraiete puhul, kus võetakse ainult üksikuid puid välja, on see, et kui pinnas on külmunud, siis metsatehnika ei sõtku juuri ja ei põhjusta puule kahjustusi," rääkis Preeksa talu noorperemees Karl-Gustav Sok.

Ka riigimetsas tehakse raietöid eelkõige nendel lankidel, kuhu pole olnud võimsa rasketehnikaga aastaid minna. Näiteks Põlvamaal Vastse-Kuuste lähistel olevate lankide juurde pääsemiseks on üle 20 tonni kaaluva harvesteri jaoks ette valmistatud metsateid juba alates jaanuari algusest.

"See talv on loonud erakorraliselt head võimalused metsa majandamiseks – pääseme ligi lankidele, kuhu vesiste talvede tõttu pole olnud võimalik pääseda. Oluline on taliteede ettetallamine, mis aitavad vältida pinnasekahjustusi ja hoida loodust," ütles RMK Võru varumistiimi praaker Valdo Rätsep.