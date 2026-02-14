X!

Riigid ühisavalduses: Venemaa mürgitas Navalnõi haruldase toksiiniga

Välismaa
Julia Navalnaja Münchenis. Tema kõrval eri riikide esindajad.
Julia Navalnaja Münchenis. Tema kõrval eri riikide esindajad. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Viis Euroopa riiki, nende seas Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa ütlesid laupäeval ühisavalduses, et Venemaa mürgitas opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi haruldase toksiiniga vanglas 2024. aastal.

"Suurbritannia, Rootsi, Prantsusmaa, Saksamaa ja Holland on tema kehast võetud proovide analüüside põhjal veendunud, et Aleksei Navalnõi mürgitati surmava toksiiniga," teatasid riigid ühisavalduses Müncheni julgeolekukonverentsi veerelt.

Vene režiimi juhi Vladimir Putini vankumatu kriitik suri 2024. aasta veebruaris arktilises vanglas, kandes 19-aastast vanglakaristust.

Euroopa riikide sõnul leiti proovidest epibatidiini, Lõuna-Ameerikas elavate noolemürgikonnade nahas leiduvat toksiini, mis suure tõenäosusega põhjustas tema surma.

"Ainult Vene riigil olid vahendid, motiiv ja võimalus kasutada seda surmavat toksiini Navalnõi vastu tema vangistuse ajal Siberi karistuskoloonias ning me peame Venemaad tema surma eest vastutavaks," märkis Suurbritannia välisministeerium avalduses.

Navalnõi lesk Julia Navalnaja ütles, et nüüd on teaduslikult tõestatud, et Kremli oponent mõrvati.

"Kaks aastat tagasi tulin siin lavale ja ütlesin, et minu abikaasa tappis Vladimir Putin," sõnas Navalnaja konverentsi kõrvalt.

"Olin muidugi kindel, et see oli mõrv... aga toona olid need lihtsalt sõnad. Täna on neist sõnadest saanud teaduslikult tõestatud faktid," lisas Navalnaja.

Möödunud aasta septembris ütles Navalnaja, et salaja välja toimetatud bioloogiliste proovide laborianalüüs tuvastas, et Navalnõi tapeti mürgitamise teel.

"Täna heidab Suurbritannia koos tema lesega valgust Kremli barbaarsele vandenõule tema hääle vaigistamiseks," ütles Suurbritannia välisminister Yvette Cooper, kes kohtus Navalnajaga Müncheni konverentsil osaledes.

Riigid teatasid, et on avastuse tõttu esitanud Venemaa kohta kaebuse maailma keemiarelvade järelevalveorganisatsioonile, Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile (OPCW).

"Oleme lisaks mures, et Venemaa ei ole hävitanud kõiki oma keemiarelvi," teatasid riigid, süüdistades Moskvat keemiarelvade konventsiooni rikkumises.

Navalnõi mürgitati ka 2020. aastal Siberis kampaaniat tehes Nõukogude-aegse närvimürgi Novitšokiga ja lennutati erakorralise evakuatsioonilennuga Saksamaale, kus ta veetis kuid taastudes.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:42

VAATA OTSE | Kas lühem distants toob Liivile rohkem edu? Uuendatud

17:31

Kirkeeide võitis noorte tähtede duelli, Külm 37. Uuendatud

17:20

Uuenev galerii: president andis üle teenetemärgid

17:16

Läti hokimehed avasid olümpial võiduarve

16:51

Itaalia rongivõrgustikku tabas taas sabotaažirünnak

16:40

VIDEO | Anderssoni dramaatiline kukkumine rikkus favoriit Rootsi kullašansid

16:19

Braathen tõi Brasiiliale suurslaalomis ajaloolise olümpiakulla Uuendatud

16:18

Riigid ühisavalduses: Venemaa mürgitas Navalnõi haruldase toksiiniga

15:54

Tsahkna Münchenis: Euroopal on tugevad hoovad julgeoleku tugevdamiseks

15:36

VIDEO | Johannes Vedru käis Alpe Cermisi tipus: ei võtnud higisekski!

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.02

Epsteini lahkamisel viibinud arst kahtleb seksuaalkurjategija enesetapus

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

00:07

Malinini põrumise järel sai kulla Kasahstani üllatusmees, Selevko 16. Uuendatud

06:02

Neivelt: majanduskasvu ja pensioni asemel peaks riik lapsed esikohale panema

13.02

Eesti olümpiaajalugu teinud Zunte langes teises sõidus ühe koha Uuendatud

13.02

Ekspertide hinnangul on Tartu Zeppelini keskuse lammutamine mõistlik otsus

08:44

Võru- ja Põlvamaa riigiteedel kehtib ilma tõttu eriline hoolderežiim Uuendatud

13:20

Rubio: USA soovib liitu Euroopaga, aga Trumpi tingimustel Uuendatud

09:19

Eksperdid: Eesti inimesed ei oska alkoholi ja vähki seostada

16:19

Braathen tõi Brasiiliale suurslaalomis ajaloolise olümpiakulla Uuendatud

ilmateade

loe: sport

17:42

VAATA OTSE | Kas lühem distants toob Liivile rohkem edu? Uuendatud

17:31

Kirkeeide võitis noorte tähtede duelli, Külm 37. Uuendatud

17:16

Läti hokimehed avasid olümpial võiduarve

16:40

VIDEO | Anderssoni dramaatiline kukkumine rikkus favoriit Rootsi kullašansid

loe: kultuur

11:51

Galerii: Linnateater tähistas 60. sünnipäeva ja jagas kolleegipreemiaid

11:22

Raine Karp: kui inimestele pole hoonet tarvis, siis tuleb see ära visata

11:09

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

09:32

PÖFF-i uus kunstiline juht Triin Tramberg: suuri muudatusi ma kohe tegema ei hakka

loe: eeter

12:09

Video: vaata, kuidas kerkis Eesti Laul 2026 lava

12:05

Vaata uuesti: erisaade "Eesti Laul 2026. Finaali eel"

11:09

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

10:58

Täna selgub Eesti Laul 2026 võitja

Raadiouudised

13.02

Märtsist käivitub täiendav hommikune Valga-Tartu bussiliin

13.02

Päevakaja (13.02.2026 18:00:00)

13.02

Kohus: Tartu HLÜ peab esitama täiendavaid andmeid

13.02

Kihnu ja Vormsi jäätee jäävad tuisu tõttu avamata

13.02

Kallas: käivitatud reformid vähendavad hariduslikku ebavõrdsust

13.02

Raadiouudised (13.02.2026 15:00:00)

13.02

Prantsusmaa hakkab uusi tuumareaktoreid ehitama

13.02

Ilm läheb veelgi külmemaks

13.02

Raadiouudised (13.02.2026 12:00:00)

13.02

Suurte energiaprojektide toetusskeem lähikuudel ei valmi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo