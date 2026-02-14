Riigid ühisavalduses: Venemaa mürgitas Navalnõi haruldase toksiiniga

Viis Euroopa riiki, nende seas Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa ütlesid laupäeval ühisavalduses, et Venemaa mürgitas opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi haruldase toksiiniga vanglas 2024. aastal.

"Suurbritannia, Rootsi, Prantsusmaa, Saksamaa ja Holland on tema kehast võetud proovide analüüside põhjal veendunud, et Aleksei Navalnõi mürgitati surmava toksiiniga," teatasid riigid ühisavalduses Müncheni julgeolekukonverentsi veerelt.

Vene režiimi juhi Vladimir Putini vankumatu kriitik suri 2024. aasta veebruaris arktilises vanglas, kandes 19-aastast vanglakaristust.

Euroopa riikide sõnul leiti proovidest epibatidiini, Lõuna-Ameerikas elavate noolemürgikonnade nahas leiduvat toksiini, mis suure tõenäosusega põhjustas tema surma.

"Ainult Vene riigil olid vahendid, motiiv ja võimalus kasutada seda surmavat toksiini Navalnõi vastu tema vangistuse ajal Siberi karistuskoloonias ning me peame Venemaad tema surma eest vastutavaks," märkis Suurbritannia välisministeerium avalduses.

Navalnõi lesk Julia Navalnaja ütles, et nüüd on teaduslikult tõestatud, et Kremli oponent mõrvati.

"Kaks aastat tagasi tulin siin lavale ja ütlesin, et minu abikaasa tappis Vladimir Putin," sõnas Navalnaja konverentsi kõrvalt.

"Olin muidugi kindel, et see oli mõrv... aga toona olid need lihtsalt sõnad. Täna on neist sõnadest saanud teaduslikult tõestatud faktid," lisas Navalnaja.

Möödunud aasta septembris ütles Navalnaja, et salaja välja toimetatud bioloogiliste proovide laborianalüüs tuvastas, et Navalnõi tapeti mürgitamise teel.

"Täna heidab Suurbritannia koos tema lesega valgust Kremli barbaarsele vandenõule tema hääle vaigistamiseks," ütles Suurbritannia välisminister Yvette Cooper, kes kohtus Navalnajaga Müncheni konverentsil osaledes.

Riigid teatasid, et on avastuse tõttu esitanud Venemaa kohta kaebuse maailma keemiarelvade järelevalveorganisatsioonile, Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile (OPCW).

"Oleme lisaks mures, et Venemaa ei ole hävitanud kõiki oma keemiarelvi," teatasid riigid, süüdistades Moskvat keemiarelvade konventsiooni rikkumises.

Navalnõi mürgitati ka 2020. aastal Siberis kampaaniat tehes Nõukogude-aegse närvimürgi Novitšokiga ja lennutati erakorralise evakuatsioonilennuga Saksamaale, kus ta veetis kuid taastudes.