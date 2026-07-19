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Vene sõjavastane poliitik Nadeždin loobus valimistel kandideerimast

Välismaa
Boriss Nadeždin
Boriss Nadeždin Autor/allikas: SCANPIX/Alexander NEMENOV/AFP
Välismaa

Vene sõjavastane poliitik Boriss Nadeždin teatas pühapäeval, et ei kandideeri septembrikuistel parlamendivalimistel.

Nadeždin, üks väheseid poliitikuid Venemaal, kes on avalikult kritiseerinud Venemaa president Vladimir Putinit ja Moskva sõda Ukraina vastu, mõisteti hiljuti süüdi "ekstremistlike sümbolite näitamise eest".

"Minu võimalused Venemaal seaduslikult opositsioonipoliitikaga tegeleda on ammendunud," kirjutas ta sotsiaalmeedias. "Ma ei ole valmis seadma ohtu neid, kes mind toetavad ja valimiskampaanias osalesid."

63-aastase poliitiku kampaaniat kahjustas tõsiselt eelmisel nädalal tema "välisagendiks" kuulutamine, millele järgnes reedel süüdimõistmine n-ö ekstremistlike sümbolite näitamise eest.

Süüdistus oli seotud 2023. aastal postitatud videoga, kus põgusalt näidati surnud opositsioonitegelast Aleksei Navalnõid.

Navalnõi ja tema organisatsioonid tunnistati ekstremistlikeks juba enne tema surma 2024. aastal vanglas. Sellest ajast saadik on võimud regulaarselt süüdistanud inimesi ekstremismi edendamises tema kommentaaride või isegi fotode jagamise eest.

63-aastane Nadeždin tõusis avalikkuse ees esile kaks aastat tagasi, kui püüdis presidendivalimistel sõjavastase platvormiga kandideerida, ent tema kandidatuur tühistati, sest valimiskomisjoni hinnangul olid esitatud allkirjad vigased.

Venemaale on jäänud vähe tõelisi opositsioonipoliitikuid ning endine rahvasaadik Nadeždin on end positsioneerinud pigem rahu toetava poliitikuna.

Enamik opositsioonitegelasi on suundunud välismaale eksiili.

Välisagendiks kuulutamine oleks tõenäoliselt välistanud Nadeždini kandideerimise, kuid kuni teda ei olnud äärmussümboolika kasutamises veel süüdi mõistetud, võimaldas seadusauk tal kandidaadina registreerumiseks allkirju edasi koguda.

Tal on endiselt võimalik otsus edasi kaevata. Vastava otsusega määrati talle 1000 rubla (umbes 11 euro) suurune trahv.

Kõrge vererõhu ja diabeedi all kannatav Nadeždin kukkus korraks, kui astus kohtu ette oma kodulinnas Dolgoprudnõis, mis asub Moskvast veidi põhja pool.

Süüdistusi tagasi lükates märkis Nadeždin, et tegelikult soovitakse teda lihtsalt vaigistada ja takistada tal riigiduumasse kandideerimast. Samuti teatas ta kohtus, et ei saa trahvi maksta, kuna kõik ta pangakontod on külmutatud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AFP-BNS, BBC

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