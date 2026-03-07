Lõuna-Eesti õpilasfirmade kevadlaadal oli ligi 90 osalejat

Laupäeva hommikul olid Võru Kagukeskuses kaubad lettidele pannud ettevõtjad, kellest nooremad käivad alles kolmandas klassis ja vanemad kas gümnaasiumis või kutsekoolis. Kõik laadal osalejad said kogemuse võrra rikkamaks, olenemata sellest, kui palju kaupa suudeti müüa.

"Eks meil on palju erinevat toitu, jooki – mitu erinevat kaljatootjat on sellel aastal ja puit on ikka väga väärtuslik toormaterjal, millest tooteid treida. Ja nutikaid lahendusi ja innovatiivseid lähenemisi on iga aasta," lausus noorte ettevõtlikkuse projektijuht Kadi Kaur.

Kuidas siis huvi maitsestatud hambatikkude vastu on?

"Müüki on palju, paremaks läheb," lausus Älis Pokotylo.

"Me mõtlesime, et tavalised hambatikud on igavad – need töötavad hästi, näevad väga head välja, aga neil ei ole elamust ja maitset. Tavaliselt valitakse näts, meie valisime selle (toote)," ütles minifirma Kiku-Tikud esindaja Hendrik Georg Suvi.

"Me müüme kalastuslante spinningu jaoks, need on meil 3D prinditud biolagunevast plastikust tehtud, puidust, lusikatest ja pintslitest," lausus minifirma VSG Lant esindaja Vladislav Dovgi.

Kuidas selline mõte tuli, et hakata selliseid asju tegema?

"Me nägime sõbraga Tiktokis, et üks poiss tegi ka silikoonist lante ja me mõtlesime, et me võiksime ka proovida, sest me käime kalal," ütles Dovgi.

Minifirma Paras Pähkel pakkus karamelliga kaetud kreeka pähkleid.

"Me alguses mõtlesime, et teha midagi pähklist, sest need on hästi tervislikud ja siis me mõtlesime, et teeme hoopis karamellis pähkleid – kreeka pähkleid," lausus Paras Pähkel esindaja Karl Gustav Pihu.