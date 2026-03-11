Politico: Inglise rahatähtedele võivad Churchilli asemele tulla koprad

Praegustel kupüüridel on kujutatud endine peaminister Winston Churchill (5 naela kupüür), kirjanik Jane Austen (10 naela), maalikunstnik J. M. W. Turner (20 naela) ning matemaatik ja arvutiteadlane Alan Turing (50 naela).

Eelmisel aastal läbi viidud avalikule küsitlusele laekus 44 000 vastust. Keskpanga pressiteate kohaselt soovis ligi 60 protsenti vastanutest näha rahatähtedel loodust. See teema edestas eelistustena nii arhitektuuri, vaatamisväärsusi, ajaloolisi isikuid, kunsti ja sporti kui ka innovatsiooni ning muid olulisi verstaposte.

Pank korraldab suvel teise avaliku konsultatsiooni, et selgitada välja, milliseid loomi ja taimi inimesed rahatähtedel näha sooviksid. Lõpliku valiku teeb looduseekspertide paneel.

Inglismaa looduses leidub mitmeid sobivaid kandidaate, nagu rebased, mägrad, koprad, oravad, saarmad, hirved ja hülged.

Uued kupüürid jõuavad ringlusesse alles mitme aasta pärast.

"Uue seeria juurutamise peamine põhjus on alati turvaelementide täiustamine ja võltsimiskindluse suurendamine, kuid see annab ka võimaluse tähistada Ühendkuningriigi eri tahke," selgitas Inglise keskpanga pealaekur Victoria Cleland.

"Loodus on pangatähtede ehtsuse kontrollimise seisukohast suurepärane valik ning see võimaldab meil järgmisel seerial esitleda Ühendkuningriigi rikkalikku ja mitmekesist elustikku," lisas Cleland.

Kuningas Charles III portree jääb rahatähtede esiküljele alles.