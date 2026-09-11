Norra printsess Astrid suri 94-aastaselt

Astridi vend Harald suri eelmisel kuul 89-aastaselt, olles olnud troonil üle 35 aasta.

"Kogu oma pika elu jooksul esindas printsess Astrid kuninglikku suguvõsa soojalt ja kohusetundlikult," seisis avalduses, millele oli alla kirjutatud kuningas Haakon VIII nimel.

Printsess Astrid osales kuningas Haraldi matustel veel sel kolmapäeval. Ta suri kaks nädalat pärast oma venda.

Kuningas Haraldi vanem õde viibis sel kevadel pikemat aega Rikshospitaleti haiglas, sest 15. mail diagnoositi tal südamepuudulikkus.

Printsessil on viis last: Cathrine Ferner Johansen, Benedikte Ferner, Alexander Ferner, Elisabeth Ferner ja Carl-Christian Ferner.

Printsess Astrid sündis 12. veebruaril 1932. Ta oli kuningas Olav V ja kroonprintsess Märtha tütar.

Ta oli kolmest õest-vennast keskmine.

Teise maailmasõja ajal elas printsess koos õdede-vendade ja emaga eksiilis USA-s.

7. juunil 1945 sai perekond naasta Norrasse.

Kui kroonprintsess Märtha 1954. aastal suri, sai printsess Astridist vaid 22-aastasena Norra esileedi.

Kui Sonja Haraldsen abiellus 1968. aastal kroonprints Haraldiga, hakkas ta järk-järgult Astridilt ülesandeid üle võtma.

1961. aastal abiellus printsess Astrid ärimees Johan Martin Ferneriga. Abielu oli vastuoluline, kuna Ferner oli lahutatud. Printsessi tiitel säilis, kuid kuningas Olav otsustas, et pärast pulmi tuleb teda nimetada "printsess Astridiks, proua Ferneriks".

Johan Martin Ferner suri 24. jaanuaril 2015.