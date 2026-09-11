Zelenski nõuab USA-lt Venemaale rünnakute eest koheseid sanktsioone

Zelenski teatas varem sel nädalal, et tal on kavas kohtuda septembri lõpus Trumpiga eesmärgiga arutada USA eestvedamisel toimuvaid jõupingutusi Ukraina sõjale lõpu tegemiseks.

"Sanktsioonid tuleb kehtestada kohe," ütles Zelenski Jalta Euroopa Strateegia foorumil.

"Ausalt öeldes ei mõista ma mõnikord, miks otsuseid ei saa kiiresti teha."

Lisaks kutsus Zelenski üles sõlmima Venemaaga relvarahu energiataristu ründamise osas, kinnitades, et Ukraina on valmis andma vastulöögi, kui Moskva peaks talvel riigi energiavõrku ründama.

"Venemaa teab, et kui nad ründavad, saavad nad samaga vastu," ütles ta.

Viimastel kuudel on nii Moskva kui ka Kiiev vastastikuseid kaugmaalööke intensiivistanud, kuna USA eestvedamisel toimuvad läbirääkimised Euroopa ohvriterohkeima konflikti lõpetamiseks pärast teist maailmasõda on endiselt ummikus.

Kiievi linnapea teatel hukkus reede varahommikuses Vene droonirünnakus linna bensiinijaamale kaks inimest ja neli toimetati haiglasse.