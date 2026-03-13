Indrek Kiisler: murelikult Propastopist ja "Narva Rahvavabariigist"

Mitmel sotsiaalmeedia platvormil on loodud kummalised kontod, mille jälgijate arv jääb mõnekümnest sajani. Täiesti marginaalsetel kontodel hakati levitama nõndanimetatud Narva Rahvavabariigi meeme. Näiteks venekeelsete inimeste seas populaarsel Telegrami platvormil oli meemidel vaid paarkümmend jälgijat.

Tegemist on nüriilmelise teksti ja piltidega, mis on omavahel kokku kleebitud harukordselt viletsalt. Lapselikus võtmes tehtud postitused ei jäta kellelegi muljet, et tegemist oleks tõsiseltvõetava ettevõtmisega.

Internetis levib miljoneid sarnaseid jaburusi, millele pole mõtet tähelepanu pöörata. Ja enamik meist ei pööragi, ka seesama niinimetatud rahvavabariigi kritseldus oleks jäänud suurema tähelepanuta. Aga see ei jäänud, sest meemide levikule pani jõulise õla alla Propastop.

Vaenuliku propaganda paljastajad tegid analüüsi, millest loeme: "Avaliku info põhjal ei ole praegu võimalik kindlaks teha, kes nende kontode taga on või milline on projekti organisatsiooniline taust. Samas loovad postitused ja visuaalid narratiivi, milles "Narva Rahvavabariiki" kujutatakse eraldi poliitilise üksusena. Sarnaste ideede levitamine Eesti infokeskkonnas tähendab sisuliselt Eesti territooriumi eraldamise ja separatismi normaliseerimist."

Seega me ei tea, kas selle taga on lolli nalja tegevad kohalikud või välismaal elavad teismelised, Venemaa trollivabrik või keegi muu.

Pärast Propastopi postitust korjas selle nupukese üles Eesti suurima kasutajate arvuga meediavärav Delfi. Nüüd said Narva Rahvavabariigi ideest teada juba kümned tuhanded.

"Reformierakond on alati pidanud ennast Eesti julgeoleku eestkõnelejaks ja kehva reitingut on ikka lihtsam kergitada Vene ohu lauale viskamisega."

Aga kõige tipuks rääkis meid ähvardavast ohust ka peaminister Kristen Michal isiklikult valitsuse neljapäevasel pressikonverentsil, kinnitades, et meemides esitatud info ei vasta tõele, aga meedia peab hoidma silmad lahti. Peaministrit tuleb mõista, Reformierakond on alati pidanud ennast Eesti julgeoleku eestkõnelejaks ja kehva reitingut on ikka lihtsam kergitada Vene ohu laualeviskamisega.

Narvas naeravad inimesed nukralt, nähes, kuidas Tallinnas on asutud psühholoogilise sõja vasturünnakule, heideldes infotuuleveskitega, mis töötavad tühikäigul. Neljapäeva õhtuks oli Eesti territoriaalset terviklikust ohustavatel joonistustel juba Telegramis ligi kolmsada jälgijat.

Muidugi käib maailmas infosõda ja Venemaal sepitsetakse kindlasti iga päev Eesti ja muu läänemaailma vastu erioperatsioone, selles pole kahtlust. Ja pole vaja olla oraakel, et näha taolise tegevuse kasvu. Seda enam on vajalik elementaarne professionaalsus, et rämpsu ja tegelikult ohtlikku kraami eristada. Seekord oli aga tegemist ämbriga, mille kolin jõudis nüüd meedia ja peaministri abil kümnete tuhandete inimesteni.

Kõik me libastume, kindlasti ei olnud meie psühholoogilise sõja rindevõitlejatel kavatsus seda ebamäärast materjali populariseerida, aga päriselt teeb mind murelikuks Propastopi puhul aeg-ajalt ilmnev soov teha sisuliselt ühiskonnas meelsuskontrolli ja tembeldada mõnda meie kaaskodanikku suisa ohtlikuks.

Näiteks sai hiljuti tähelepanu osaliseks endine venekeelne ajakirjanik Sergei Ovtšenkov, kes juhib Youtube'is keskerakondlaste jututuba, kus diivanil käivad jutulõnga veeretamas ainult Keskerakonna venekeelsed poliitikud, näiteks Mihhail Kõlvart.

Propastop kirjutas Ovtšenkovi kohta: "Kuigi saatejuht ise väldib avalikku venemeelset retoorikat, annab platvorm meelsasti sõna neile, kes seda retoorikat edendavad." Säärane "analüüs" laoti samuti ajakirjanduses letti seejärel, kui Ovtšenkov sai oma teenete eest Keskerakonna promomisel lõpuks tasuva töökoha Põhja-Tallinna linnaosavalitsuses. Uudisväärtus oli sel lool vaid Keskerakonna toiduahela taastulemises, kuid selle paremaks serveerimiseks kasutati Propastopis sisutühje väiteid.

Nendest sisutühjadest väidetest: vabandust, aga kas Keskerakonna esimeest Mihhail Kõlvartit peaks kõik meediamajad vältima kui katku? Kas venekeelsed inimesed ei või rääkida oma muredest ja kahtlustest, kartmata, et Propastopist alguse saanud halvustav analüüsike ei jõuaks läbi meediamajade võimenduse sadade tuhandeteni? Kas me tahame Venemaa-sarnast ühiskonda, kus strateegilise kommunikatsiooni suunajad koos riigijuhtidega ütlevad, kuidas me peame kodanikena mõtlema ja astuma?

Eestis elabki kümneid tuhandeid inimesi, kes tahaks, et Eesti astuks NATO-st välja, ilmselt tuhanded imetlevad verist Vladimir Putinit, osa aga võimukat Donald Trumpi. Aga demokraatia eripära ongi see, et inimesi nende arusaamade pärast ei represseerita.

Psühholoogiline kaitse ei tööta, kui iseendale kuul jalga lasta, katsuks nii püssirohtu kui ka kuule hoida ikka päris vaenlase jaoks.