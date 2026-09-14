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Soome liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse algatusega

Välismaa
Prantsusmaa Île Longue’i tuumaallveelaeva baas
Prantsusmaa Île Longue’i tuumaallveelaeva baas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/YOAN VALAT
Välismaa

Soome liitub Prantsusmaa algatusega, mille eesmärk on tugevdada Euroopa tuumaheidutust ja julgeolekut.

Soome on pidanud Prantsusmaaga algatuse teemal konfidentsiaalseid läbirääkimisi. Algatus hõlmab kahepoolset koostööd Prantsusmaaga nii kõrgeimal poliitilisel kui ka ametkondlikul tasandil.

"Algatus puudutab eelkõige Euroopa julgeoleku tugevdamist. See suurendab Euroopa vastutust oma kaitse eest ja aitab ennetada eskaleerumist," kirjutas sotsiaalmeedias Soome president Alexander Stubb. 

Stubb märkis, et Soome ei kavatse rahuajal oma territooriumile tuumarelvi paigutada. Algatus ei hakka samuti asendama NATO tuumaheidutust.

"Soome liitumine algatusega tihendab märkimisväärselt meie riikide vahelist kahepoolset kaitsekoostööd ja tugevdab Soome julgeolekut," ütles Soome kaitseminister Antti Häkkänen.

Algatuses osalevad juba või hakkavad osalema mitmed Euroopa riigid, sealhulgas Norra, Rootsi, Taani, Saksamaa, Suurbritannia, Belgia, Holland, Itaalia ja Kreeka. Koostöö koordineerimiseks luuakse lähikuudel ühine juhtgrupp.

Prantsusmaa algatus ei asenda NATO tuumaheidutust, mis tugineb eelkõige USA tuumavõimekusele. Pariis ei paku osalevatele riikidele klassikalist tuumavihmavarju ega anna neile otsustusõigust Prantsusmaa tuumarelvade kasutamise üle.

Seega on tegemist pigem Prantsusmaa katsega luua Euroopas USA tuumaheidutusele täiendav, Prantsusmaa juhitud tuumaheidutus, kus tuumarelvad ja lõplik otsustusõigus jäävad täielikult Pariisile.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

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