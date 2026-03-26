Tallink viib Superfast IX Paldiski-Kappelskäri liinilt ära

Superfast iX Autor/allikas: Katri Link/Tallink
Tallink Grupp allkirjastas lepingu, mille kohaselt suundub reisilaev Superfast IX tšarterisse. Seni Paldiski-Kappelskäri liinil sõitnud laevale hakkab ettevõte otsima sobivat asendust.

"Tallink jätkab liinide optimeerimist, et toimida efektiivselt. Tšarterleping tähendab ettevõttele stabiilset rahavoogu, mitte äri mahu vähenemist," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

"Superfast IX ei ole Paldiski-Kappelskäri liinile kõige sobivam laev tulenevalt selle suurest reisijate mahutavusest. Liinilt ei ole meil kavas lahkuda, vaid otsime sinna sobiva suuruse ja lahendusega asenduslaeva," lisas Nõgene.

Laeva üleandmine lepingupartnerile toimub 1. mail Tallinnas ning seniajani veab Superfast IX autoga reisijaid ja kaubavedajaid Eesti ja Rootsi vahel.

Tšarterleping kestab kolm aastat koos pikendamise võimalusega veel kaheks aastaks. Samuti on lepingus võimalus laev Tallinkilt välja osta.

Veel enne Eestist lahkumist, 3.–18. aprillini, viibib Superfast IX korralises hoolduses Soomes Naantalis. 

