Välisministeerium soovitab tungivalt vältida Saudi Araabia piirkonda reisimist

Välisministeerium teatas, et Lähis-Ida kiiresti muutuva ja ettearvamatu julgeolekuolukorra tõttu soovitavad nad vältida reisimist Saudi Araabiasse ning ka teistesse piirkonna riikidesse. Uued rünnakud võivad toimuda vähese etteteatamisajaga ning edasine eskalatsioon võib põhjustada olulisi häireid lennuliikluses ja isegi riigipiiride ajutist sulgemist.

Piirkonnas viibivatel Eesti kodanikel palub ministeerium olla eriti tähelepanelik, vältida rahvakogunemisi ja teisi kõrgendatud riskiga kohti ning järgida kohalike ametivõimude juhiseid.

Samuti tuleks registreerida oma viibimine välismaal välisministeeriumi portaalis Reisi Targalt, et vajaduse korral saaks nad kiiresti Eesti kodanikega ühendust võtta.

Jeemeni huthi mässulised on viimastel päevadel märkimisväärselt intensiivistanud rünnakuid Saudi Araabia vastu, võttes sihikule nii tsiviilelanikke kui ka tsiviiltaristut.

Pühapäeva öösel korraldati Riyadhi King Khalidi rahvusvahelise lennujaama vastu viimase kümne aasta ohvriterohkeim terrorirünnak, milles on esialgsetel andmetel hukkunud 12 ja vigastada saanud üle 300 inimese.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et tsiviilelanike tapmine ja tsiviiltaristu ründamine on rahvusvahelise õiguse jämedad rikkumised ning Eesti mõistab huthide terrorirünnakud resoluutselt hukka.