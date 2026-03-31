Ka Itaalia ei lubanud Lähis-Itta suundunud USA lennukeid oma baasi

Ühendriikidega sõlmitud lepingute kohaselt saavad USA sõjalennukid kasutada mõningaid Itaalia baase, kuid ainult logistilistel eesmärkidel.

Lahingmissioonideks kasutamiseks peab loa andma valitsus, mis omakorda vajab selleks parlamendi heakskiitu.

"Nad palusid maandumisluba. Nad olid juba lennus ja parlamendiga konsulteerimiseks ei olnud piisavalt aega, seega sellest keelduti," ütles kaitseministeeriumi allikas AFP-le.

Itaalia Sigonella baas asub Sitsiilia idaosas, Catania linnast lõunas.

Ajalehe Corriere della Sera teatel leidis vahejuhtum aset mõne päeva eest ja see hõlmas USA pommitajaid.

Allika sõnul ei ole tal teavet, millal intsident toimus või kui palju lennukeid oli kaasatud.

Teate järel avaldas Itaalia parempoolse peaministri Giorgia Meloni büroo avalduse, milles öeldakse, et sidemed USA-ga on tugevad ning põhinevad täielikul ja ausal koostööl.

Hiljuti selgus, et ka Hispaania sulges õhuruumi Iraani sõjas osalevatele USA lennukitele.

USA president Donald Trump teatas aga teisipäeval, et Pariis ei lubanud Iisraeli suunduvatel lennukitel, mis olid täis sõjavarustust, üle Prantsusmaa territooriumi lennata.