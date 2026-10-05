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Politsei tabas kullerid, kellel oli üle Eesti enam kui 450 narkopeidikut

Eesti
Narkopeidikust leitud ained
Narkopeidikust leitud ained Autor/allikas: Politsei- ja piirivalveamet
Eesti

Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase narkokuritegudes kahtlustatava noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Peidikuid oli meestel üle 450.

15. septembril tabas politsei noormehed Rakveres otse teolt ja pidas nad kinni. Praegu teadaolevalt tulid kuriteos kahtlustatavad samal päeval Tallinnast autoga Rakverre. Nende ülesanne oli kaaluda ja pakendada narkoaine sobivateks kogusteks ning seejärel paigutada pea paarsada grammi kokaiini Rakveres neid värvanud inimeste etteantud piirkonda.

Politsei on uurimise käigus tuvastanud, et kuriteos kahtlustatavad noormehed võivad olla seotud Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga.

Narkopeidikust leitud ained Autor/allikas: Politsei- ja piirivalveamet

Viimaste nädalate jooksul on politseinikud üle Eesti kontrollinud peidikute võimalikke asukohti ning leidnud enam kui 300 peidikust ka narkoainet. Kokku on politseinikud konfiskeerinud peidikutest ja läbiotsimiste järel mitu kilogrammi narkoaineid, nagu kokaiin, kanep, amfetamiin, MDMA.

Ida prefektuuri kriminaalbüroo juhi Rainet Juuse sõnul hakkas politsei uurima, kuidas noormehed tegutsevad ja mis võib olla nende tegevusulatus. "Kaasasime peidikute tuvastamisse politseinikud üle Eesti. Tänaseks oleme välja selgitanud, et kahtlustatavad värvati narkokulleriteks suhtlusrakenduses Telegram. Kuidas ja kust noormehed täpsemalt ainet said ning kes neile ülesandeid andis, selgitame välja kriminaalmenetluse käigus," kirjeldas Juuse.

Menetlust juhtiva ringkonnaprokurör Kalmer Kase sõnul on mõlemad noormehed varem kriminaalkorras karistamata.

"Näeme üha enam juhtumeid, kus kuritegelikus ahelas värvatakse üha sagedamini ainete peitjaks just noori täiskasvanuid või sõltuvushäirete all kannatavaid inimesi," tõdes Kask.

Menetlust viib läbi Ida prefektuur ja juhib Viru ringkonnaprokuratuur.

Narkopeidikust leitud ained Autor/allikas: Politsei- ja piirivalveamet

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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