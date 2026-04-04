EL-i riigid nõuavad energiafirmade ülemäärase kasumi maksustamist

Hispaania ja veel neli Euroopa Liidu riiki on Lähis-Ida sõjast tingitud kütusehindade tõusule reageerides kutsunud üles maksustama energiaettevõtete ülemäärast kasumit, teatas laupäeval Hispaania majandusminister Carlos Cuerpo.

Taotlus esitati Euroopa Liidu kliimavolinikule Wopke Hoekstrale saadetud kirjas, millele olid lisaks Cuerpole alla kirjutanud ka Austria, Saksamaa, Itaalia ja Portugali rahandusministrid, ütles Cuerpo sotsiaalmeedias.

Cuerpo sõnul leevendaks selline meede tarbijate ja maksumaksjate koormust.

Ministrid lisasid oma reedeses kirjas, et maks saadaks ka selge sõnumi, et need, kes sõja tagajärgedest kasu saavad, peavad andma oma panuse üldsuse koormuse leevendamiseks, selgub Cuerpo postitatud kirja koopiast.

Nafta ja gaasi hinnad on hüppeliselt tõusnud alates 28. veebruaril alanud USA ja Iisraeli rünnakutest Iraanile, mille tulemusena on Iraan praktiliselt blokeerinud strateegiliselt olulise Hormuzi väina.

Kuigi Euroopa Liit hangib suurema osa oma naftast ja gaasist muudest piirkondadest kui Pärsia laht, mõjutavad kõrged maailmaturuhinnad siiski ettevõtteid ja majapidamisi.

Ministrid märkisid, et sarnane erakorraline maks kehtestati 2022. aastal, et tulla toime pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse hüppeliselt tõusnud energiahindadega.

"Arvestades praeguseid turumoonutusi ja eelarvepiiranguid, peaks Euroopa Komisjon kiiresti välja töötama sarnase üleeuroopalise panustamismehhanismi, mis põhineb kindlal õiguslikul alusel," kirjutasid ministrid.

Kirjas ei täpsustatud ülemäärase kasumi maksu kavandatud määra ega seda, milliseid ettevõtteid see mõjutaks.