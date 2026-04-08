Otse kell 17.30: erakondade debatt linnade ja valdade päeval

Sel nädalal Tallinnas toimuvate linnade ja valdade päevade avapäeva lõpetab erakondade debatt, kus osalevad Lauri Läänemets (SDE), Urmas Reinsalu (Isamaa), Mihhail Kõlvart (Keskerakond), Ando Kiviberg (Eesti 200), Evelin Poolamets (EKRE) ja Romek Kosenkranius (Reformierakond).

ERR-i portaalis näeb kell 17.30 algavat debatti otsepildis.

Debatil tuleb juttu riigi toetusmeetmest kohalikele omavalitsustele uute tuuleparkide rajamiseks, omavalitsuste finantsautonoomiast ja lapsevanematelt õppekäikudeks raha küsimisest.

Debatti juhib ajakirjanik Johannes Tralla.

Linnade ja valdade päevad on kohaliku tasandi aasta suurima kohtumispaik, kus saavad kokku omavalitsusjuhid ja -spetsialistid, riigiasutuste esindajad ning partnerid üle Eesti.

Kahe päeva jooksul koguneb sündmusele üle 1000 osaleja ja 200 esineja, et arutada omavalitsuste jaoks kõige olulisemaid küsimusi, jagada kogemusi ning otsida lahendusi, mis aitavad tugevdada Eesti kogukondi ja parandada kohalike teenuste kvaliteeti.