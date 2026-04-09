Tallinn ja Tartu tõstavad laste huvikoolide hindu

Järgmisel õppeaastal suurenevad paljude lapsevanemate kulud laste huviharidusele: Tallinna kunstikool ning Tondiraba ja Nõmme huvikool tõstavad kuutasu ning arvutused on käimas ka teistes huvi- ja muusikakoolides, samuti tõuseb hind Tartu linnale kuuluvates muusikakoolides ja kunstikoolis.

Tallinna kunstikool teatas sellel nädalal lapsevanematele, et Tallinna haridusameti käskkirja kohaselt tõuseb alates 1. septembrist kuutasu senise 60 euro juurest 70 euroni.

See pole aga sugugi ainus huvikool, mis hindu kergitab. Nii on haridusamet praeguseks ära otsustanud ka Tondiraba ja Nõmme huvikooli hinnatõusud.

Näiteks hakkab Tondiraba muusikavaldkonna huviring, mille eest tuleb praegu maksta 52 eurot kuus, sügisest maksma 59 eurot ning Nõmme huvikoolis tõuseb seni 30 eurot kuus maksnud kunstivaldkonna huviringi tasu 35 euroni.

Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu ütles ERR-ile, et üldine elukalliduse tõus mõjutab kõiki õppeasutusi.

"Hetkel on ka teised linna huvikoolid, sealhulgas muusikakoolid, oma eelarveid ja teenuste hindu üle vaatamas," lisas Rundu.

Muusikakoolide kuumaks ulatub juba praegu sageli kolmekohalise summani, näiteks Tallinna muusikakoolis ja Nõmme muusikakoolis on kuutasu 90 eurot ning sageli renditakse koolilt ka pilli, mille eest lisandub veel 10 eurot kuus.

Rundu sõnul on kunstikooli hinnatõusu põhjuseks viimasel kahel aastal märkimisväärselt kasvanud tegevuskulud: õppevahendid ja materjalid on kallinenud ning õpetajate töötasu alammäär on tõusnud 1920 eurolt 2070 euroni. Alates 1. aprillist tõusis ka riiklik alampalk 946 euroni, mis suurendab kooli personalikulusid veelgi.

"Võrdluses teiste huvikoolidega on oluline arvestada õppe mahtu, sest Tallinna kunstikoolis on nädalane tundide koormus suur, ulatudes kuni üheksa tunnini nädalas," selgitas Tallinna haridusameti juht.

Ettepaneku hinda tõsta saab tema sõnul teha kooli direktor, tuginedes kooli vajadustele ja majanduslikule olukorrale.

Tasuta huvitegevust pakuvad noorsotöö keskused

Tartus kuulub linnale kolm munitsipaalhuvikooli: üks kunstikool ja kaks muusikakooli. Tartu linnavalitsuse noortevaldkonna juht Mari-Ann Saluste kinnitusel tõuseb õppemaks sealgi. Tartu lastekunstikoolis kasvab kuutasu 45 eurolt 50-ni ning kahes muusikakoolis 65 eurolt 70 euroni.

Ka Saluste põhjendas hinnatõusu eelkõige tegevuskulude – nii personali-, energia- kui ka majanduskulude kasvuga.

"Kulude suurenemise tõttu on vajalik korrigeerida ka õppetasusid, et tagada teenuse jätkusuutlik ja kvaliteetne pakkumine," tõdes Saluste. Ta lisas, et munitsipaalhuvikoolid saavad võimaldada õppemaksusoodustusi või -vabastusi kuni 15 protsendile õpilastest, kui nende majanduslik olukord on raske

Saluste märkis, et suure osa Tartu linna huvitegevusest katavad eraõiguslikud koostööpartnerid, keda linn toetab erinevate huvihariduse meetmete kaudu. Lisaks on huvitegevustes võimalik osaleda ka üldhariduskoolide ja noorsootöö keskuste juures, mis on üldjuhul tasuta.

"Munitsipaalhuvikoolide kõrgharidusega õpetajate töötasu on võrdsustatud haridustöötajate palgaga. Erahuvikoolide toetus ühe noore kohta on 2026. aastal tõusnud ning samuti ka juhendajate ja treenerite toetus. Linna koostööpartnerid pakuvad soodustusi ja vabastusi majanduslikult vähekindlustatud perede lastele," ütles Tartu noortevaldkonna juht.

Küsimusele, mida kavatseb pealinn teha, et huvihariduse kättesaadavus ei väheneks, vastas Tallinna haridusameti juhataja, et linn panustab huvihariduse kättesaadavusse ja kvaliteeti mitmel viisil, näiteks investeeringutega õpikeskkonda.

"Viimastel aastatel on renoveeritud Tallinna kunstikool ja Tallinna muusikakool. Uue hoone sai Mustamäe huvikool ja uued ruumid Tallinna Kopli huvikool. Peagi valmib Tallinna huvikeskuse Kullo uus kaasaegne õppehoone," loetles Rundu.

Lisaks on tema sõnul huviharidust kodudele lähemale toodud ja selle näitena tõi ta sellest õppeaastast Haaberstis avatud Nõmme muusikakooli filiaali. Kvalifitseeritud õpetajaid peaks Rundu hinnangul aitama hoida riigi ja linna eelarvest tagatav õpetajate palga tõus.

Treeningute kättesaadavuse toetamiseks maksab Tallinn sporditegevuse toetust ja põhitoetuse maht on võrreldes mullusega ligi 18 protsenti suurem ehk kasvanud 6,9 miljonilt eurolt umbes 8,2 miljoni euroni. Toetus suunatakse spordiklubidele, et leevendada võimaliku hinnatõusu mõju ning hoida treeningtasud lapsevanematele jõukohased.