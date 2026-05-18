Hispaania konservatiivid kaotasid Andaluusia parlamendis enamuse

Andaluusias asuva PP juht Juanma Moreno Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Marcelo del Pozo
Hispaania konservatiivne Rahvapartei (PP) võitis Andaluusia piirkonnas toimunud valimised, kuid jäi suure tõenäosusega ilma senisest enamusest ning vajab uue valitsuse moodustamiseks parempopulistide toetust.

Viimased tulemused viitavad sellele, et PP võitis valimised ja saab 109-kohalises parlamendis 53 kohta. PP kaotab viis kohta ning jääb seetõttu ilma enamusest, piirkonna juht Juanma Moreno vajab tõenäoliselt parempopulistliku partei Vox toetust valitsuse moodustamiseks, vahendas Politico.

Hispaania suurima elanike arvuga autonoomne piirkond Andaluusia on traditsiooniliselt olnud sotsialistide toetusala, kuid peaminister Pedro Sancheze kodupartei on saamas ajalooliselt halba valimistulemust.

Sotsialistid kaotasid Andaluusias esipartei positsiooni 2019. aastal ning kaotasid viimastel valimistel veelgi kohti. Tõenäoliselt saavad sotsialistid uues parlamendis kõigest 28 kohta.

Peaministri enda populaarsust on murendanud korruptsiooniuurimised nii sotsialistlikus parteis kui ka Sancheze perekonnaringis. 

Samal ajal tugevdasid teised vasakparteid oma toetust ning sotsialistidest vasakul seisev Adelante Andalucía sai juurde kaheksa kohta.

Andaluusia valimisi nähakse olulise märgina kogu Hispaania poliitilise suuna kohta enne järgmisi üleriigilisi valimisi. Vox tugevdas oma positsiooni ning on võimalik, et PP peab ka riiklikul tasandil hakkama tegema koostööd parempopulistidega.

Viimastel kuudel on Hispaanias toimunud mitmed valimised ning PP on suutnud kõik need võita, kuid jäi iga kord enamusest ilma. PP peab nüüd keerulisi kõnelusi Voxiga, mis nõuab karmimat joont rändepoliitika osas.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico, El Pais

