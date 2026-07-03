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Hispaania konservatiivid lõid Andaluusia juhtimiseks käed parempopulistidega

Välismaa
Andaluusia konservatiivide juht Juan Manuel Moreno Bonilla
Andaluusia konservatiivide juht Juan Manuel Moreno Bonilla Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Jesus Merida
Välismaa

Hispaania peamine opositsioonipartei konservatiivne Rahvapartei (PP) sõlmis neljapäeval liidu parempopulistliku erakonnaga Vox, et jätkata riigi rahvarohkeima piirkonna Andaluusia juhtimist.

Andaluusia valitsusel on Hispaania detsentraliseeritud poliitilises süsteemis laialdased volitused muu hulgas tervishoiu, hariduse ja eluasemepoliitika valdkonnas. Seetõttu pälvivad Andaluusiaga seotud poliitilised otsused sageli tähelepanu kogu Hispaanias. 

Hispaania suurima elanike arvuga autonoomne piirkond Andaluusia on traditsiooniliselt olnud sotsialistide kants, kuid peaminister Pedro Sáncheze kodupartei on seal viimastel valimistel toetust kaotanud.

PP võitis küll viimased valimised, kuid jäi ilma absoluutsest enamusest. Vox suurendas oma toetust ning PP vajas seetõttu parempopulistide toetust valitsuse moodustamiseks. 

Ajaleht The Guardian kirjutab, et PP nõustus mitme Voxi nõudmisega. Nende hulgas on põhimõte, et avalike toetuste ja teenuste saamisel tuleb eelistada Hispaania kodanikke. Samuti lükatakse tagasi keskvalitsuse rändepoliitika ning lubatakse seista vastu EL-i kliimapoliitikale. 

Lisaks lubatakse kaitsta intensiivset loomakasvatust ja härjavõitlust. Uus võimuliit soovib tühistada veel neli aastat tagasi kehtestatud õigusaktid, mille eesmärk oli tunnustada Hispaania kodusõja ja Franco diktatuuri ohvreid. See kavatsetakse asendada niinimetatud kooskõlaseadusega, mis võib kriitikute ja ÜRO ekspertide hinnangul pisendada Franco-aegsete kuritegude tähtsust ning moonutada ajaloolist käsitlust.

Viimastel kuudel on Hispaanias toimunud mitmed valimised ning PP on suutnud kõik need võita, kuid jäi iga kord enamusest ilma. PP on seetõttu sõlminud Voxiga koalitsioonilepped ka teistes piirkondades ning vaatlejad eeldavad, et parteid moodustavad pärast parlamendivalimisi võimuliidu ka riigi tasandil.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Euractiv, The Guardian

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