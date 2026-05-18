X!

Riigikogu liikmed tahavad mootorratturitele õigust bussirajal sõita

Eesti
Pirita tee
Pirita tee Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Riigikogu mootorratturite toetusrühma liikmed saatsid valitsusele arutamiseks eelnõu, millega soovitakse mootorratastele anda õigus kasutada bussiradasid. Eelnõu toetajaid võib leida nii Eesti 200 ja Reformierakonna aga ka EKRE saadikute hulgast.

Eelmisel reedel toimunud riigikogu istungil saatsid mootorratturite toetusrühma liikmed Toomas Uibo, Tanel Tein (mõlemad Eesti 200), Varro Vooglaid, Rene Kokk (EKRE), Kalle Laanet ja Madis Timpson (mõlemad Reformierakond) valitsusele liiklusseaduse muutmise ettepaneku, mis lubaks edaspidi mootorratturitel kasutada ühistranspordiradasid.

Eelnõu koostajate sõnul on seadusel positiivne mõju liikluse sujuvusele ja liiklusohutusele, samuti linnaruumi tõhusamale kasutamisele ning liikluse paindlikkusele.

Saadikute sõnul aitaks muudatus vähendada liikluskoormust, võimaldaks olemasolevat teetaristut tõhusamalt kasutada ilma täiendavate investeeringuteta, vähendaks mootorrataste liikumist autode vahel tihedas liikluses ning soodustaks mootorrataste kasutamist alternatiivina sõiduautodele.

Kuna ettepaneku algatajate sõnul on mootorrataste kasutamine Eestis niikuinii hooajaline ning samas on masinad üldjuhul väiksema kütusekulu ja heitmega kui sõiduautod, siis on selline muudatus nende hinnangul põhjendatud.

Eelnõu koostajate sõnul on mitmes Euroopa riigis ja linnas lubatud mootorratastel kasutada ühissõidukiradasid ning see viitab lahenduse praktilisele toimivusele ja ohutusele.

Eelnõu on kooskõlas põhiseadusega ning muudatus ei riiva ebaproportsionaalselt teiste liiklejate õigusi ega muid põhiseaduslikke hüvesid, seisab seletuskirjas.

Kui valitsus ettepaneku kooskõlastaks ning ka riigikogu selle vastu võtaks, siis rakenduks muudatus tuleva aasta 1. jaanuarist.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:33

Psühhiaater: pooled meie patsiendid saaksid abi perearstilt

11:23

USA naftabuum lööb valusalt kodumaiste tarbijate rahakoti pihta

11:16

Marquez ja Zarco jäid haiglaravile

11:11

Keeleminutid. Kuidas on seotud "kohuke", "viipemakse" ja "püksikud"?

11:01

Ühe minuti loeng: mis on arvutaju?

10:47

Drell aitas Reali kukutada

10:46

Daniel Levi Viinalass: mul oli avatud ustega lapsepõlvekodu

10:42

Riigikogu liikmed tahavad mootorratturitele õigust bussirajal sõita

10:42

Galerii: USA avalikustas uue Eesti saatkonnahoone kavandi

10:41

Nutikad arvutid dresseerivad inimesi enda kapriisidega arvestama

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17.05

Sõja 1544. päev: Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale Uuendatud

17.05

WHO kuulutas ebola uue tüve tõttu välja hädaolukorra

17.05

USA lõpetab Venemaa naftasanktsioonide erandid

17.05

Michal ründas kõnes konservatiivseid jõude

17.05

Eurovisiooni võitis Bulgaaria Uuendatud

17.05

Kaja Kallas presidendiks kandideerimisest: mulle tundub, et mina kindlasti pole see inimene

17.05

Politsei leidis Tartumaal salasigarettidega õhupalli

17.05

Opositsioonierakondade juhid vastasid teravalt Michali kriitikale

17.05

Eurovisiooni võitja Dara: mitte keegi ei uskunud, et me võiksime võita

07:28

Selver sulgeb oma ainsa kaupluse Põlvas

ilmateade

loe: sport

11:16

Marquez ja Zarco jäid haiglaravile

10:47

Drell aitas Reali kukutada

10:11

Lember ja Aabrams korjasid MM-etapilt punkte

09:44

Werder kavatseb Heinast teha järgmiseks hooajaks esikinda

loe: kultuur

11:11

Keeleminutid. Kuidas on seotud "kohuke", "viipemakse" ja "püksikud"?

10:04

Keelesäuts. Suur keelemudel, sinu sädelev sõnaraamatusõber?

10:03

Cannes'i päevik #6: prantslaste jalajälg võistluses hakkab minema ebaproportsionaalselt suureks

09:17

Camera Erotica lõpetab kevadhooaja Carla Finco eriprogrammiga

loe: eeter

10:46

Daniel Levi Viinalass: mul oli avatud ustega lapsepõlvekodu

09:54

Reisidokumentalist Väino Laisaar: looduse vitsad saan alati kätte Ameerikas

17.05

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

17.05

Mälutreener Tauri Tallermaa: ärge end esmakohtumisel esimese kümne sekundi jooksul tutvustage

Raadiouudised

09:45

Cambridge keeleeksam muutub järgmise aasta suvest tasuliseks

09:45

Maismaa vesinikutoru asemel võib tulla hoopis toru Läänemerre

09:25

Raadiouudised (18.05.2026 09:00:00)

17.05

Euroopa Liit püüab taimearetust hoogustada täpsete geenikääride abil

17.05

Viljandis lõpetas rahvarõivakooli teine lend

17.05

Päevakaja (17.05.2026 18:00:00)

16.05

Pärnu on rannahooajaks valmis

16.05

Võrumaa tahab pakkuda lastele rohkem mahetotiu

16.05

Päevakaja (16.05.2026 18:00:00)

16.05

Lennart Meri konverents: 2029 on kaitsevalmituseks liiga pikk tähtaeg

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo