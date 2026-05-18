Riigikogu liikmed tahavad mootorratturitele õigust bussirajal sõita

Riigikogu mootorratturite toetusrühma liikmed saatsid valitsusele arutamiseks eelnõu, millega soovitakse mootorratastele anda õigus kasutada bussiradasid. Eelnõu toetajaid võib leida nii Eesti 200 ja Reformierakonna aga ka EKRE saadikute hulgast.

Eelmisel reedel toimunud riigikogu istungil saatsid mootorratturite toetusrühma liikmed Toomas Uibo, Tanel Tein (mõlemad Eesti 200), Varro Vooglaid, Rene Kokk (EKRE), Kalle Laanet ja Madis Timpson (mõlemad Reformierakond) valitsusele liiklusseaduse muutmise ettepaneku, mis lubaks edaspidi mootorratturitel kasutada ühistranspordiradasid.

Eelnõu koostajate sõnul on seadusel positiivne mõju liikluse sujuvusele ja liiklusohutusele, samuti linnaruumi tõhusamale kasutamisele ning liikluse paindlikkusele.

Saadikute sõnul aitaks muudatus vähendada liikluskoormust, võimaldaks olemasolevat teetaristut tõhusamalt kasutada ilma täiendavate investeeringuteta, vähendaks mootorrataste liikumist autode vahel tihedas liikluses ning soodustaks mootorrataste kasutamist alternatiivina sõiduautodele.

Kuna ettepaneku algatajate sõnul on mootorrataste kasutamine Eestis niikuinii hooajaline ning samas on masinad üldjuhul väiksema kütusekulu ja heitmega kui sõiduautod, siis on selline muudatus nende hinnangul põhjendatud.

Eelnõu koostajate sõnul on mitmes Euroopa riigis ja linnas lubatud mootorratastel kasutada ühissõidukiradasid ning see viitab lahenduse praktilisele toimivusele ja ohutusele.

Eelnõu on kooskõlas põhiseadusega ning muudatus ei riiva ebaproportsionaalselt teiste liiklejate õigusi ega muid põhiseaduslikke hüvesid, seisab seletuskirjas.

Kui valitsus ettepaneku kooskõlastaks ning ka riigikogu selle vastu võtaks, siis rakenduks muudatus tuleva aasta 1. jaanuarist.