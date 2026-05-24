Kaardirakendused võivad Narva jõel liikleja Vene vetesse juhtida

Piirivalve soovitab Narva jõel liigeldes kasutada GPS-seadmeid või Nutimere rakendust, sest Google Maps võib paadi Vene vetesse juhtida.

Sel hooajal on kontrolljoone järgimine eriti keeruline, kuna navigatsioonipoisid Narva jõel pole. Poide suhtes pole Venemaaga kokkuleppele jõutud, sestap peab paati juhtides olema äärmiselt tähelepanelik. Esimesed tahtmatud piiriületused on juba toimunud.

"Vähemalt neli ebaseaduslikku piiriületust on meil olnud viimase paari kuu jooksul. Mõnel juhul on inimesed saanud hoiatused, mõnel juhul oleme inimesi ka trahvinud," ütles Narva kordoni juht Regina Kukk.

Kuke sõnul on mõnel juhul trahvisumma ulatunud kuni 600 euroni, kõik sõltub asjaoludest. Piirivalve eeldab, et piiriveekogule väljudes võtab paadijuht vastutuse seaduste ja reeglite tundmise eest. Igal juhul on parem sattuda omade kui naaberriigi piirivalve kätte.

"On erinevad olukorrad. Mõnel juhul on inimene Eestisse tagastatud paari tunni jooksul, mõnel juhul on kulunud selleks päevi," lausus Kukk.

Tahtmatu piiriületuse vältimiseks peaks paadijuhil kindlasti kaasas olema kas GPS-seade või kaardirakendus Nutimeri, mis paadi asukohta kontrolljoone suhtes täpselt näitavad. Tavalised kaardirakendused võivad Narva jõel liiklejat hoopis eksitada.

"Mõned ajutise kontrolljoone ületused, mis meil sel aastal on toimunud, on olnud põhjustatud sellest, et inimesed on kasutanud Google Mapsi rakendust. Google Mapsi kaardirakenduses märgitud ajutine kontrolljoon ei ole korrektne," tõdes Kukk. "Inimestel võivad tekkida navigeerimisvead teatud asukohtades ja nad võivad tahtmatult sattuda Vene territooriumile."

Piirivalvurite põhisõnum on, et tasub hoida võimalikult Eesti kalda lähedale, küsida abi piirivalvuritelt, kes on Narva jõel paatidega väljas, helistada Narva kordonisse ja kindlasti enne tutvuda piiriveekogu.ee lehel olevate juhistega ja nõuannetega.

Lisaks kontrolljoone järgimisele peab paadijuht Narva jõele väljumise ja ka jõelt saabumise kordonis registreerima ning väikelava pardal peab piirijõel liigeldes olema terve hulk kohustuslikku abivarustust, mida piirivalve kindlasti kontrollib, dokumentidest rääkimata. Kukk ütles, et piirijõel liiklemine on keeruline ettevõtmine.

"Kui ei taha sekeldusi, siis valige mõni muu veekogu, aga loomulikult keelata ei saa inimesi. Eks meie püüame teha omalt poolt kõik, et neid rikkumisi oleks vähem," lisas Kukk.

Erinevalt Narva jõest on Narva veehoidlal paadiga sõitmine lihtsam, sest tehisjärv on suur ja seal on navigatsioonipoid olemas.