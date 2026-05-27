Tallinna Lembitu park saab uue ilme ja Eesti esimese nutika valgustusvõrgu

Linnavalitsuse teatel saab Lembitu pargist koht, kus ühinevad uudsed lahendused ja ajaloo väärtustamine, rohelus ja kogukonnaelu. Samal ajal katsetatakse seal Tallinnas esmakordselt nutikat valgustuslahendust, millega on võimalik säästlikumalt ja odavamalt korraldada tänavavalgutust.

2025. aastal Ukraina aia arhitektuurivõistluse võitnud arhitektuuribüroo Eek & Mutso töö keskne idee on tuua nähtavale kvartali ajaloolised kihistused. Endise Õuna tänava ja sõjaeelsete hoonete asukohad märgitakse pargis punaste madalate müüridega, mis joonistavad maapinnale välja kunagise hoonestuse struktuuri.

Pargi südamesse rajatakse uus Õuna väljak, mida saab kasutada igapäevaseks ajaveetmiseks, aga ka laatade, kontsertide ja muude ürituste korraldamiseks. Suvisel ajal lisavad väljakule elu peidetud purskkaevud. Väljaku ümber kavandatakse eriilmelised alad, kus saab näiteks lugeda, malet mängida, spordiga tegeleda jne. Osa alasid kujundatakse kogukonna kaasabil ning nende sisustamisel nähakse ette taaskasutusmaterjalide kasutamist.

Pargi haljastuses säilitatakse kõik elujõulised puud ja põõsad ning lisatakse rohkem põõsaid ja väiksemaid puid, et muuta park liigirikkamaks ja linnaloodusele sobivamaks.

Lisaks ruumilisele uuendusele valmib koostöös Tallinna Tehnikaülikooli FinEst targa linna tippkeskuse teadlastega pilootprojektina uuenduslik tänavavalgustuse süsteem. Alalisvoolul töötav võrk võimaldab ühe kaabli kaudu pakkuda lisaks valgustusele ka elektrisõidukite laadimist. Samuti võimaldab see säästlikumalt ja ka odavamalt korraldada tänavavalgustust.

Lembitu pargi eskiisprojekti kohta saavad huvilised arvamust avaldada kuni 9. juunini. Projekti avalik tutvustus toimub 2. juunil kell 17.30 EBSi aulas (Lauteri 3, Tallinn).