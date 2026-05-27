Tallinna Vesi tõstab eratarbijatele hinda

Kraanivesi. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Viidates seadusest tulenevale nõudele pakkuda sama hinnaga teenust era- ja ärikliendile tõstab Tallinna Vesi eraklientidele alates 1. juulist veeteenuse hinna 2,31 euroni kuupmeetri eest ehk võrreldes praegusega kerkib hind eratarbijale kümme protsenti. Lisaks hakkab reovee eest rohkem maksma see, kes rohkem saastab.

Konkurentsiamet kinnitas Tallinna Vee taotluse veeteenuse hinna ühtlustamiseks era- ja äritarbijatele alates 1. juulist 2026, teatas vee-ettevõte.

Tallinna Vee finantsdirektori Taavi Grööni sõnul on ettevõte alates 2010. aastast liikunud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduses ette nähtud piirides era- ja äritarbija hindade ühtlustamise poole, mis saab nüüd lõpule viidud.

Kui praegu maksab eratarbija kuupmeetri vee eest 2,10 eurot, millele lisandub käibemaks, siis juulist tuleb kuupmeetri vee eest 21 senti rohkem maksta. Tallinna Vee väitel tähendab see, et keskmise leibkonna jaoks tõusevad kulutused veeteenustele ligi kahe euro võrra kuus.

Lisaks seadusest tulenevale veeteenuse hinna ühtlustamise kohustuse täitmisele tingis hinnamuudatuse Grööni sõnul investeeringute vajadus. "Hinnataotlus arvestab tänavuseks planeeritud investeeringuid, mis on vajalikud vee- ja reoveeteenuse kvaliteedi ning toimepidevuse tagamiseks ja keskkonna hoidmiseks," selgitas Gröön.

Tallinna Vesi lisas, et reoveeteenuse puhul läheb ettevõte tänavu üle reostuskoormuspõhisele hinnastamismeetodile. See tähendab, et reoveeteenuse hind hakkab sõltuma kliendi poolt ärajuhitava reovee saastatuse tasemest ning hinna määramisel lähtutakse põhimõttest, et see, kes rohkem saastab, maksab kõrgemat hinda. Tallinna Vesi kontrollib pidevalt ühiskanalisatsiooni suunatava reovee kvaliteeti.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab enam kui 25 000 kodu- ja äriklienti ning 500 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

