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Teisipäev tuleb vihmane ja tuuline

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Foto: Siim Lõvi /ERR
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Eeloleval ööpäeval tõmbab Venemaalt Baltimaade kohale ulatuv kõrgrõhuala oma kuiva serva koomale ja Eesti jääb üle Lõuna-Skandinaavia Läänemerele liikuva madalrõhkkonna lähedale. Vihmapilved levivad Lääne-Eestist Ida-Eesti kohale, öö hakul on kohati lörtsivõimalus, õhtu poole jääb lääne poolt nii pilvi kui sadu vähemaks. Ka tuul nõrgeneb mõnevõrra.

Eelolev öö on Eestis valdavalt pilves. Mitmel pool sajab vihma, öö hakul võib sekka tulla ka lörtsi. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, puhanguti 14, saartel ja läänerannikul 8-14 puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 1 ja 5 kraadi vahel, saartel ja läänerannikul on sooja kuni 7 kraadi.

Hommik on pilves. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur 2 kuni 7 kraadini.

Päev on pilves ja vihmane. Õhtul on saartel ja läänerannikul selgimisi ning sajuhooge hõredamalt. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-12, rannikul puhanguti 16 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Sooja tuleb 3 kuni 8 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval sajab enamjaolt vihma, kuid kuna õhk läheb veidi külmemaks, siis tuleb mõnel pool ka valget vesist lörtsi. Öine õhutemperatuur langeb 0 kraadi ümbrusesse, päevasel ajal on sooja 1 kraadist 6 kraadini. Reedel ja laupäeval pöördub õhuvool põhja, õhk külmeneb ja vihmaga koos suureneb lisaks lörtsile ka lumesaju tõenäosus.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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