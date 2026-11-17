Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu teisipäeva okupeeritud Krimmi poolsaart Venemaaga ühendavat maantee- ja raudteesilda. Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas, et Venemaa saab Põhja-Korealt kümneid rakette kuus.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 17. novembril kell 6.35:

- Ukraina ründas teist päeva järjest Krimmi silda;

- California kuberner käis üllatusvisiidil Ukrainas;

- Zelenski: Venemaa saab Põhja-Korealt kümneid rakette kuus.

Ukraina ründas teist päeva järjest Krimmi silda

Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu teisipäeva okupeeritud Krimmi poolsaart Venemaaga ühendavat maantee- ja raudteesilda. Ukraina ründas droonidega silda ka päev varem, peatades seal liikluse mitmeks tunniks.

Ukrainian forces are mounting a massive drone and missile attack on the Crimean Bridge tonight, scoring multiple hits on the already damaged key road span at Kerch. https://t.co/wXgT4Bl8C9 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 17, 2026

Venemaa poolt ametisse nimetatud Krimmi juht Sergei Aksjonov kinnitas järjekordset rünnakut ja teatas, et liiklus sillal peatati. Kahjude ulatus ei ole veel teada. Rünnak toimus vahetult pärast Venemaa ulatuslikku ballistiliste rakettide rünnakut Ukraina vastu.

Vene õhulöögid tabasid ka Kiievi olulisi sildu.

"Esialgsetel andmetel said pihta pealinna Põhja- ja Lõunasild," teatas Kiievi linnapea Vitali Klõtško.

Ukraina droonid ründasid Gazpromi naftatöötlemistehast

Ööl vastu teisipäeva korraldasid Ukraina väed järjekordse droonirünnaku Baškiirias asuva Gazprom Nefthehim Salavati naftakeemiatehase vastu. Tehases puhkes tulekahju, võimalikud kahjustused pole veel teada.

Salavati kompleks asub Kiievist umbes 1750 kilomeetri kaugusel ning on üks Venemaa suurimaid naftatöötlemis- ja keemiatööstusettevõtteid. Selle aastane töötlemisvõimsus ulatub 10 miljoni tonnini. Ukraina on kompleksi varemgi droonidega rünnanud, viimati 8. oktoobril.

California kuberner käis üllatusvisiidil Ukrainas

Ukrainasse saabus esmaspäeval üllatusvisiidile USA California osariigi demokraadist kuberner Gavin Newsom, kes tegi avalduse Ukraina toetuseks ja teatas humanitaarabist sõjaväehaiglatele.

Kuberner külastas Lvivis Lõtšakovskõi kalmistul Ukraina sõdurite haudu ning tutvus haavatud sõjaväelaste ja tsiviilisikute taastusravi keskusega.

Newsom käis Lvivis ka ettevõtetes, mis tegelevad kaitsetehnoloogia, sealhulgas droonide, maismaarobotite ja raadiosidesüsteemide arendamisega.

Ta kinnitas, et oma visiidiga väljendab ta toetust Ukrainale sõjas Venemaa vastu.

"Ukraina rahvas ei valinud seda sõda. Ükski oma vabaduse eest võitlev rahvas ei peaks endalt küsima, kas ta on üksi. Ukraina rahva vaprus on inspireerinud vaba maailma. Talle tuleb vastata muutumatu toetusega," ütles Newsom.

Zelenski: Venemaa saab Põhja-Korealt kümneid rakette kuus

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas esmaspäeval, et Venemaa saab Põhja-Korealt kümneid rakette kuus.

"Kahjuks saab Venemaa Põhja-Korealt juurde ballistilisi rakette. Jutt käib kümnetest rakettidest kuus," rääkis Zelenski.

Põhja-Koreast on saanud Venemaa üks lähemaid liitlasi alates täiemahulisest sissetungist Ukrainasse 2022. aastal.