Kohtumeditsiini ekspert Michael Freeman leiab, et seksuaalkurjategija Jeffrey Epstein ei sooritanud 2019. aastal vanglas enesetappu, vaid ta kägistati surnuks. Freeman analüüsis Epsteini perekonna vahendusel saadud meditsiinidokumente.

Freeman vaatas seksuaalkurjategija surmajuhtumi uuesti läbi, tuginedes Epsteini perekonna edastatud kohtuarstlikule toimikule. Ta jõudis järeldusele, et Epstein ei sooritanud enesetappu, vaid kägistati surnuks. Teised eksperdid ei ole Freemani uurimistulemusi veel retsenseerinud.

Freeman tutvustas oma järeldusi esmaspäeval Londonis toimunud ettekandel. Tema hinnangul on kõige tõenäolisem, et Epsteinile tungiti kallale ja teda kägistati seejärel tagantpoolt. Ta ütles ajalehele The Times, et "enesetapu tõenäosus on null protsenti".

Freemani hinnangul ei ole Epsteini kaelal, õlgadel ja lõual tuvastatud vigastused kooskõlas poomise teel sooritatud enesetapuga. Ta ütles veel väljaandele The New York Times, et tema ülesanne ei ole spekuleerida selle üle, kes võis Epsteini tappa.

Epstein suri 2019. aasta augustis New Yorgi vanglas kohtuprotsessi oodates. Epsteini surma üle on palju spekulatsioone, kuid võimud peavad seda endiselt enesetapuks

New Yorgi kohtuarsti büroo teatas esmaspäeval, et jääb oma varasema järelduse juurde, mille kohaselt oli Epsteini surma puhul tegemist enesetapuga.

Epsteini surmaga seotud kahtlusi on süvendanud vanglas ilmnenud tõsised rikkumised. Levinud on väited, et keegi võis märkamatult tema kambrisse siseneda ja ta tappa. FBI ja USA justiitsministeerium on aga järjepidevalt kinnitanud, et Epstein suri enesetapu tagajärjel.

Nii Epsteini kui ka tema kaasosalise Ghislaine Maxwelli pereliikmed on samas vihjanud, et Epsteini mõrva võisid korraldada mõjuvõimsad inimesed, kes olid seotud nende juhitud seksikaubanduse võrgustikuga.

Epsteini vend Mark Epstein soovib, et surma asjaolusid uuritaks uuesti.

"Nüüd me teame, et ta tapeti: kes ta siis tappis ja teiseks, kes andis käsu ta tappa? Kes oleks suuteline midagi sellist föderaalvanglas korraldama ja seejärel jälgi peitma? See nimekiri on väga lühike," ütles Mark Epstein ajalehele The Times.