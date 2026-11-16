Tallinnas röövis mees bussijuhilt linnaliini bussi
Ööl vastu eelmise nädala laupäeva röövis Tallinnas bussijuhile kallale läinud mees bussi ja sõitis sellega edasi.
14. novembril teatati, et Kesklinnas Vana-Lõuna tänaval tekkis linnaliinibussis konflikt, mille käigus 25-aastane joobekahtlusega noormees tungis bussijuhile kallale, teatas politsei- ja piirivalveamet.
"Bussijuht tundis hirmu ning põgenes, misjärel sõitis 25-aastane mees bussiga ehituspoe parklasse, kus ta sõitis tõkkepuu katki. Politseinikud pidasid 25-aastase mehe kinni," seisis teates.
Prokuratuuri pressiesindaja ütles ERR-ile, et annab juhtumi osas lisainfot teisipäeval.
Toimetaja: Aleksander Krjukov