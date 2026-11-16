Tallinnas röövis mees bussijuhilt linnaliini bussi

Prokuratuuri pressiesindaja ütles ERR-ile, et annab juhtumi osas lisainfot teisipäeval.

"Bussijuht tundis hirmu ning põgenes, misjärel sõitis 25-aastane mees bussiga ehituspoe parklasse, kus ta sõitis tõkkepuu katki. Politseinikud pidasid 25-aastase mehe kinni," seisis teates.

14. novembril teatati, et Kesklinnas Vana-Lõuna tänaval tekkis linnaliinibussis konflikt, mille käigus 25-aastane joobekahtlusega noormees tungis bussijuhile kallale, teatas politsei- ja piirivalveamet.

Ööl vastu eelmise nädala laupäeva röövis Tallinnas bussijuhile kallale läinud mees bussi ja sõitis sellega edasi.

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