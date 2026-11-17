Prantsusmaal toimuvad teisipäeval taas ulatuslikud meeleavaldused ning ametiühingud kutsusid ligi kuut miljonit avaliku sektori töötajat töölt eemale jääma ja protestidel osalema.

Ametiühingute sõnul ei andnud möödunud reedel peaminister Sébastien Lecornuga peetud palgatõusukõnelused soovitud tulemust. Ametliku allika hinnangul võib meeleavaldustel osaleda veidi alla 300 000 inimese.

Prantsusmaal on viimase kahe kuu jooksul toimunud ulatuslikud meeleavaldused, mis on mõnes piirkonnas kujunenud vägivaldseteks rahutusteks.

Riigi ühe suurima ametiühingu CGT peasekretär Sophie Binet teatas esmaspäeva õhtul, et valitsus eksib rängalt, kui loodab, et protestid vaibuvad.

Bineti sõnul on vähem kui kahe kuu jooksul toimunud 11 meeleavaldust, millest on seni osa võtnud üle viie miljoni inimese. Ta rõhutas, et Prantsusmaal pole varem nii ulatuslikult meeleavaldusi keelatud, kuid sellest hoolimata on inimesed massiliselt tänavatele tulnud, vahendas Le Figaro.

Pariisi peamine meeleavaldus peaks algama kell 14 ning üle kogu riigi on kavandatud veel kümneid protestikogunemisi. Streigid peaksid häirima ka üleriigilist rongiliiklust. Lisaks mõjutab tööseisak mitut sadamat, kuna sadamatöötajate ametiühing kuulutas välja streigi.