Pentagon: Alibaba, BYD ja teised tehnoloogiafirmad aitavad Hiina sõjaväge

Ühendriigid avaldasid esmaspäeval uuendatud nimekirja Hiina ettevõtetest, mis nende hinnangul aitavad riigi sõjaväge. Nende hulgas on ka e-kaubanduse hiid Alibaba, otsingumootori pakkuja Baidu ja elektrisõidukite tootja BYD.

USA kaitseministeerium avalikustas nimekirja vaid mõni nädal pärast seda, kui president Donald Trump kohtus Pekingis Hiina liidri Xi Jinpingiga, mil mõlemad pooled püüdsid säilitada stabiilsust kahepoolsetes suhetes.

Viimane avalikustamine võib aga pingeid maailma kahe suurima majanduse vahel õhutada.

Pentagoni uuendus tuli mitu kuud pärast seda, kui ministeerium avaldas korraks, ja seejärel võttis selgitusteta tagasi, nimekirja varasema versiooni.

Uus nimekiri on suures osas sarnane veebruaris hetkeks avaldatud versiooniga, kuigi kaks mälukiipide tootjat lisati musta nimekirja tagasi pärast seda, kui nad olid sealt vahepeal eemaldatud.

Tagasi lisatud ettevõtted on ChangXin Memory Technologies ja Yangtze Memory Technologies.

"See uuendatud nimekiri Hiina sõjaväeettevõtetest on hoiatuseks Ameerika ettevõtetele, kõikidele valitsustasanditele ja Ameerika rahvale," ütles esindajatekoja Hiina erikomisjoni vabariiklasest esimees John Moolenaar.

Nimekirja lisatud ettevõtete hulgas on ka mõned Hiina peamised tehisintellektiga tegelevad tehnoloogiahiiglased, sealhulgas Alibaba, Baidu ja Tencent.

Baidu vaidlustas nimekirja Hiina sotsiaalmeedias tehtud avalduses, nimetades süüdistusi täiesti alusetuteks.

"Me lükkame Baidu lisamise nimekirja kategooriliselt tagasi ja Baidu lisamiseks nimekirja puudub usutav põhjendus," ütles pressiesindaja.

Alibaba nimetas enda lisamist nimekirja veaks ja ähvardas kohtumenetlusega.

"Puudub alus järeldada, et Alibaba Group peaks olema kantud Hiina sõjaväeettevõtete nimekirja (CMC). Alibaba Group ei ole Hiina sõjaväeettevõte ega osa ühestki sõjalis-tsiviilkoostöö strateegiast," teatas ettevõte avalduses.

Kuigi otsustel on paljudele ettevõtetele vähe otseseid õiguslikke tagajärgi, nähakse seda sammuna, mis võib eelneda karmimatele meetmetele.