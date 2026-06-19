Galerii: Siim Kallas esitles oma uut raamatut

"Torupill ja nuga" pajatab loo Alverite suguvõsast. Kallase emapoolse Alverite suguvõsa alguse saab paigutada 17. sajandi keskpaika Tarvastu kihelkonna Alvre tallu.

Varem on kirjutanud Siim Kallas raamatu ka enda vanaisast Eduard Alverist.

"Ma olen ise siiamaani üllatunud, et ma niisuguse asja veel valmis kirjutasin. Siin tuleb kindlasti mainida, et Hando Runnel oli see, kes selle initsiatiivi mulle kaela saatis. Asja mõte on see, et mitte ainult järjekordne perekondade lugu, vaid ikkagi taust, mis sel ajal Eestis toimus, kuidas see kõik on omavahel seotud," lausus Siim Kallas.