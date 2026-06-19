Anna Roberta andis enne Saksamaale siirdumist Estonia laval viimase etenduse

Estonia teater ja lava on Anna Roberta koduks olnud pikki aastaid. Reedene "Luikede järv" on rahvusballeti esisolistile emotsionaalne, oli ta kindel juba enne lavaproovi.

"Tööl olen olnud üheksa aastat, aga tegelikult võiks lugeda ka seda, mis sellele eelnes Tallinna balletikoolis, mis on seitse aastat juurde. Väga suure osa oma elust olen olnud Estoniaga seotud. Ma olen üritanud hästi keskenduda ja olla iseendas kindel, et ära enne etendust nuta ja ära etenduse ajal nuta. On üks kindel koht täiesti etenduse lõpus, kus ma olen endale lubanud, et kui tõesti emotsioonid keevad üle, siis seal kohas võid nutta. Enne on vaja teha kõik piruetid ära ja siis võib hakata pisardama," rääkis Roberta.

Õhtusele etendusele eelnes ettevalmistus ja lavagrimm. Etendusele järgneb tavaliselt tagasiside, kuid reedel mitte. Uuest hooajast tantsib Anna Roberta juba kõrgel tasemel Saksamaa balletikompanii Semperoper Ballet Dresdeni trupis.

"Iga baleriini unistus on mingit moodi areneda. Meil on lühike karjäär. 20 aastat, kui sul veab, ja mul on üheksa sellest juba möödas. Kui ma saan teha midagi uut, siis ma tahan seda," ütles Roberta.

"Estoniat on nimetatud tantsijate hüppelauaks. Kui sa oled noor ja töökas ja sa tantsid hästi, siis sa tantsid palju. Ma arvan, et rahanumbrid on see, mis on Eesti puhul kõige suurem takistus. Eestil on loojaid ja on tanstijaid. Estonia saab olla maailmaltasemel, sama hea kui Saksamaa ja parima repertuaariga. Küsimus on minu jaoks peamiselt ikkagi rahas, toetajates ja visioonis," lisas ta.

Saksamaale läheb Roberta esmalt üheaastase lepinguga. Ta lubab kodupublikule siiski mitte täiesti võõraks jääda. Kõige varem näeb teda siin uuesti arvatavasti järgmise aasta aprillis.