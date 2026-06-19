X!

Anna Roberta andis enne Saksamaale siirdumist Estonia laval viimase etenduse

Eesti
Foto: Tanel Meos
Eesti

Eesti Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta andis reede õhtul Estonia laval oma viimase etenduse enne Saksamaa balletikompanii Semper-oper Ballet Dresdeni ridadesse astumist.

Estonia teater ja lava on Anna Roberta koduks olnud pikki aastaid. Reedene "Luikede järv" on rahvusballeti esisolistile emotsionaalne, oli ta kindel juba enne lavaproovi.

"Tööl olen olnud üheksa aastat, aga tegelikult võiks lugeda ka seda, mis sellele eelnes Tallinna balletikoolis, mis on seitse aastat juurde. Väga suure osa oma elust olen olnud Estoniaga seotud. Ma olen üritanud hästi keskenduda ja olla iseendas kindel, et ära enne etendust nuta ja ära etenduse ajal nuta. On üks kindel koht täiesti etenduse lõpus, kus ma olen endale lubanud, et kui tõesti emotsioonid keevad üle, siis seal kohas võid nutta. Enne on vaja teha kõik piruetid ära ja siis võib hakata pisardama," rääkis Roberta.

Õhtusele etendusele eelnes ettevalmistus ja lavagrimm. Etendusele järgneb tavaliselt tagasiside, kuid reedel mitte. Uuest hooajast tantsib Anna Roberta juba kõrgel tasemel Saksamaa balletikompanii Semperoper Ballet Dresdeni trupis.

"Iga baleriini unistus on mingit moodi areneda. Meil on lühike karjäär. 20 aastat, kui sul veab, ja mul on üheksa sellest juba möödas. Kui ma saan teha midagi uut, siis ma tahan seda," ütles Roberta.

"Estoniat on nimetatud tantsijate hüppelauaks. Kui sa oled noor ja töökas ja sa tantsid hästi, siis sa tantsid palju. Ma arvan, et rahanumbrid on see, mis on Eesti puhul kõige suurem takistus. Eestil on loojaid ja on tanstijaid. Estonia saab olla maailmaltasemel, sama hea kui Saksamaa ja parima repertuaariga. Küsimus on minu jaoks peamiselt ikkagi rahas, toetajates ja visioonis," lisas ta.

Saksamaale läheb Roberta esmalt üheaastase lepinguga. Ta lubab kodupublikule siiski mitte täiesti võõraks jääda. Kõige varem näeb teda siin uuesti arvatavasti järgmise aasta aprillis.

Toimetaja: Marko Tooming

parimad

arva ära ja jookse!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:16

ETV spordisaade, 18. juuni

22:14

VAATA OTSE | USA asus Austraalia omavärava abil juhtima Uuendatud

21:52

Bigbanki juhatuse liige: nüüd on aeg anda panus Eesti korvpalli

21:51

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:26

Anna Roberta andis enne Saksamaale siirdumist Estonia laval viimase etenduse

21:23

Viipekeelsed uudised

21:23

Nädalavahetusel tõuseb õhutemperatuur üle 25 kraadi

21:23

Tänavu lõpetab gümnaasiumi rohkem kui 9000 noort

21:16

Parasiidiuuringu tulemused tekitavad vastakaid arvamusi

21:09

Kapten Laak: me ei jäänud ainult geimivõiduga rahule!

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11:58

Kallase osaliselt venekeelne tänukõne lõpuaktusel hämmastas õpetajaid Uuendatud

11:43

Vjatšeslav Leedo peab reaalselt vangi minema Uuendatud

18.06

Sõja 1576. päev: Ukraina korraldas Moskvale sõja seni suurima rünnaku Uuendatud

07:09

Macron ja Merz ründasid EL-i seisukohta kõneluste osas Putiniga Uuendatud

20:00

CNN: Ukraina on leidnud viisi Venemaa õhutõrje ülekoormamiseks Uuendatud

18.06

Karl Killing: sõprade kaotamise järel sain aru, et ei pea kogu aeg kuuenda käiguga sõitma

18.06

Lehis krooniti teist korda Euroopa meistriks Uuendatud

16:15

Mart Helme kasutas poliitreklaamis ilma loata Alo Mattiiseni laulu Uuendatud

12:16

Saks: initsiatiiv sõjas hakkab Ukraina poole kalduma

17:05

Times: lahingud Liibanonis nurjasid USA ja Iraani rahukõnelused Uuendatud

ilmateade

SPORT

22:16

ETV spordisaade, 18. juuni

22:14

VAATA OTSE | USA asus Austraalia omavärava abil juhtima Uuendatud

21:52

Bigbanki juhatuse liige: nüüd on aeg anda panus Eesti korvpalli

21:09

Kapten Laak: me ei jäänud ainult geimivõiduga rahule!

loe: kultuur

15:46

Sinijärv: suvise nädalavahetuse mõttetuks mõnususeks lugegem lahedaid lehekülgi leebel lobinal

15:24

Uue muusika reede: Night Tapes, Karl Killing, Anna Himma, Holy Motors jpt

14:43

Galerii: Hanno Soansi 30 aasta jooksul avaldatud kunstikriitika ilmus raamatuna

14:00

Eesti punkbänd Skoone läheb oktoobris Mehhiko tuurile

loe: eeter

16:29

Üllatus otse-eetris: kolleegid õnnitlesid Veronika Uibot viimaste hommiku-uudiste eel

13:22

Rajas noorsooteatri suvelavastusest: seal loodud ruume tavateatris ei kohta

10:29

Metsas aitavad näljaseid tuttavad juured ja turbasambla-pott

09:18

Ursel Tilk Rapla väikelinnateatrist: mõtlesime õllejoomise asemel midagi targemat ka teha

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (19.06.2026 18:00:00)

17:35

Kallase osaliselt venekeelne tänukõne lõpuaktusel hämmastas õpetajaid

17:35

Mart Helme kasutas poliitreklaamis ilma loata Alo Mattiiseni laulu

15:25

Raadiouudised (19.06.2026 15:00:00)

14:25

Soome kaitsepolitsei hoiatab kohalikke omavalitsusi andmekeskuste rajamiseks kergekäeliselt loa andmise eest

14:20

Kaitsevägi ja liitlased saaksid kriisiajal õiguse verd koguda

14:20

Euroopa Liit hiilib lähemale otsusele Venemaaga taas avada diplomaatiline suhtlus

14:20

Emor: Isamaa ja Keskerakond jätkavad populaarsustabeli tipus

12:20

Raadiouudised (19.06.2026 12:00:00)

09:15

Raadiouudised (19.06.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo