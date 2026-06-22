Lubja tänava ristmikul Tallinnas taastub tavapärane auto- ja trammiliiklus

Esmaspäeval taastub Tallinna kesklinnas Lubja tänava ja Tartu maantee ristmiku piirkonnas tavapärane liikluskorraldus kui taasavatakse pööre Tartu maanteelt Lubja tänavale ning trammid liiguvad Lubja kurvis taas mõlemal suunal oma rööbasteel.

Tallinna linnatransport (TLT) juhatuse liikme Kaido Padari sõnul näitas Lubja kurvi uuendamine, et keerulisi taristutöid on võimalik teha ka trammiliiklust pikemaks ajaks katkestamata.

"Kasutasime Tallinnas esmakordselt mobiilseid rööpavahetuse veksleid, mis võimaldasid hoida trammid valdava osa ajast liikumas. Tänaseks on vajalikud tööd tehtud ning uuendatud lõik tagab trammiliiklusele suurema töökindluse," ütles Padar.

Välja vahetati ligikaudu 150 meetrit amortiseerunud rööpaid, mis teostati vastavalt TLT elektritranspordi taristu rekonstrueerimise kavadele. Tööde maksumus oli 504 000 eurot.

Seoses tööde lõppemisega taastuvad ka trammide tavapärased sõiduplaanid. Reisijatel soovitatakse enne teele asumist kontrollida trammi väljumisaega. Sõiduplaanid, liinide liikumisteed ja peatused leiab veebilehel transport.tallinn.ee