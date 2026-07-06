Saksamaa tööstustellimused tegid mais ootamatu tõusu

Uued tellimused, mis on tulevase äritegevuse peamine näitaja, kasvasid Euroopa tippmajanduses kuuga 1,9 protsenti, selgub statistikaameti Destatis esialgsetest andmetest.

See oli parem kui finantsandmefirma FactSet küsitletud analüütikute prognoositud üheprotsendine langus.

"Töötleva tööstuse sissetulevad tellimused paistavad olevat jätkanud 2025. aasta teises pooles alanud tõusutrendi," teatas majandusministeerium avalduses.

Kuid ministeerium hoiatas, et arengud on endiselt väga heitlikud, lisades, et "geopoliitiline ebakindlus püsib kõrgel tasemel, kuni USA ja Iraani vahelised rahuläbirääkimised on lõpule viidud".

USA-Iisraeli sõda Iraani vastu tõstis energiahinnad lakke, mis on tohutu lisakoorem Saksamaa tööstusele, mis on pikka aega maadelnud nõrga nõudluse ja tiheda konkurentsiga.

ING ökonomist Carsten Brzeski ütles, et Saksa ettevõtted võisid mais tegelikult kasu saada tellimuste ümbersuunamisest Euroopasse, kuna Aasia konkurendid olid Hormuzi väina mõjutavatele häiretele rohkem avatud.

Strateegiliselt oluline veetee oli sõja tõttu peaaegu täielikult suletud.

Mai tehasetellimuste kasvu taga oli 85-protsendine tõus transpordivahendite kategoorias, mis hõlmab sõjaväesõidukeid, lennukeid, laevu ja ronge.

Destatis ei andnud täpsemaid detaile, kuid Saksamaa püüdlus oma relvajõude üles ehitada on kaasa toonud hüppelise kasvu kaitsevarustuse tellimustes.

Saksamaa meedia teatas, et valitsus kiidab esmaspäeval heaks ka 2027. aasta eelarve eelnõu. Valitsus plaanib järgmisel aastal kulutada 555,4 miljardit eurot. Tänavu kavatseb valitsus kulutada 524,5 miljardit eurot.

Kulutuste kasvu tõttu suureneb ka riigi võlakoormus, osaliselt on see seotud kaitsekulutuste tõusuga. Eelnõu näeb kaitsekulutusteks ette ligi 109,7 miljardit eurot, mis on umbes kolmandiku võrra rohkem kui 2026. aasta eelarves.

"Tasakaalus eelarvega ei saa end Putini eest kaitsta," ütles Klingbeil.