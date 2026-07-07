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Soome liitus NATO mitmeotstarbeliste transpordilennukite programmiga

Välismaa
Belgia Airbus A330 MRTT mitmeotstarbeline tankur- ja transpordilennuk ja F-16 hävitajad
Belgia Airbus A330 MRTT mitmeotstarbeline tankur- ja transpordilennuk ja F-16 hävitajad Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Yves Herman
Välismaa

Soome liitus NATO rahvusvahelise mitmeotstarbeliste transpordilennukite (Multi-Role Tanker Transport, MRTT) võimekuse programmiga, mis annab riigile uue õhus tankimise võimekuse, teatas kaitseväe logistikaamet.

Programmiga liitumine võimaldab ka Airbus A330 MRTT mitmeotstarbeliste lennukite kasutamist nii riiklikeks kui ka NATO ühisteks vajadusteks.

Logistikaameti teatel tugevdab MRTT-võimekuse programm alliansi ühist õhus tankimise, õhutranspordi ja meditsiinilise evakuatsiooni võimekust.

Teised programmiga liitunud riigid on Holland, Belgia, Luksemburg, Norra, Rootsi, Saksamaa, Taani ja Tšehhi.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/STT

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