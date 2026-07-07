Soome liitus NATO mitmeotstarbeliste transpordilennukite programmiga

Programmiga liitumine võimaldab ka Airbus A330 MRTT mitmeotstarbeliste lennukite kasutamist nii riiklikeks kui ka NATO ühisteks vajadusteks.

Logistikaameti teatel tugevdab MRTT-võimekuse programm alliansi ühist õhus tankimise, õhutranspordi ja meditsiinilise evakuatsiooni võimekust.

Teised programmiga liitunud riigid on Holland, Belgia, Luksemburg, Norra, Rootsi, Saksamaa, Taani ja Tšehhi.