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Tootjad lähiajal puurikana munade müümisest loobuda ei kavatse

Eesti
Riigikogu ees meeleavaldus kanade kaitseks.
Riigikogu ees meeleavaldus kanade kaitseks. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Ettevõtjad kirjutasid aasta alguses alla lepingule, millega lubati puurikanade pidamine lõpetada 2035. aastaks ning selleks tehakse juba investeeringuid.

Majandus ja kommunikatsiooniinisteeriumi hinnangul poleks ainuüksi Eestis puurikanade pidamise keeld õiglane meie tootjate suhtes, kui samal ajal Lätis ja Leedus sarnast keeldu pole. Ühe suurema Eesti munatootja Dava Foods Estonia juht Allan Tohver peab otsust mõistlikuks.

"Kui me vaatame viimase poole aasta ostukorvide võrdlusi, siis kõige odavamad munad Eestis on puurimunad. Need enamik on Lätist ja Leedust ehk kui me teeme keelu, me mängime puhtalt ümbruskonna munatootjate taskusse," ütles ta.

Dava Foods on koos teiste suuremate Eesti munatootjatega allkirjastanud hea tahte deklaratsiooni, lõpetada puurikanade pidamine 2035. aastaks.

"Oleme viimase kahe aasta jooksul investeerinud 3,5 miljonit õrrekanadele ja praegu on 25 protsenti meie toodangust on õrrekana munad. Aasta 2035 oleme oma peas selgeks mõelnud, selleks ajaks me proovime loobuda täielikult puuridest," lisas Tohver

Poelettidel võtab erineva suuruse, päritolu ja hinnaga munade hulk silme eest kirjuks, näiteks Selveris on võimalik valida enam kui 30 munasordi seast. Selveri kommunikatsioonijuhi Mariann Järvela sõnul on nendest 88 protsenti Eesti päritolu.

"12 [protsenti] tulevad Lätist ja vutimunad on 100 protsenti Eesti päritolu. Kui me räägime tarbimiseelistustest, siis kõige populaarsem on OMA märgi muna, mis on eesti päritolu. Eelkõige inimesed tahavad osta Eesti muna ja järgmine kriteerium on hind."

Järvela lisas, et mahe või vabapidamisel kanade mune ostab praegu 15 protsenti klientidest.

"Kõige rohkem ostetakse puurikanade mune, aga praegu on kõige rohkem tõusnud õrrekanade munade müük, seda puurikanade arvelt," ütles Järvela.

Ostlejate sõnul mängib suurt rolli hind, ent on ka muid tegureid.

"Suuri ja ilusaid, meil kõik pereliikmed on sisestanud endale kõrvade vahele, et vabapidamise kana oleks see normaalne mida tahta. Üldiselt ma püüan vaadata, et mitte puurikana kindlasti," ütles näiteks Viktor.

"Ma ei ole selle peale väga mõelnud, huvitab küll teoreetiliselt, aga ei ole süvenenud," tõdes Krista.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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