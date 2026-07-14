Tartusse rajati kaks oravasilda

Tartusse rajati Tähtvere ja Kassitoome parkide juurde oravasillad ehk köied. Kui need osutuvad funktsionaalseks, siis võiks teisi selliseid kohata üle Eesti.

Tartus paigaldati oravatele sõidutee ületamiseks kaks ülekäigusilda. Oravasillad ehk köied seati üles Tähtvere ja Kassitoome pargi juurde, sest just neis piirkonnis on kõige rohkem oravaid auto alla jäänud.

"Siin on väga tihe liiklus ja siin oravatele on ohtlik see, kui nad peavad väga tiheda liiklusega teedelt üle minema," ütles Tartu linnalooduse kordinaator Pääsu Zingel.

Vahepeal peaaegu kadunud oravapopulatsioon on Tartu ülikooli loomaökoloogia teadur Jeffrey Malhebree Carbilleti sõnul hakanud tänu uutele rohealadele taastuma.

"Ma arvan, et nad kadusid omal ajal peamiselt kiskjate surve ja elupaikade kao tõttu. Kui aga pakkuda neile sobivat elupaika ja need omavahel ühendada, saab populatsioon laieneda," selgitas ta.

Uurijad paigaldavad sildade juurde kaamerad, et jälgida loomade tegevust. Kui Tartu projekt õnnestub, on lootust sarnaseid sildu näha tulevikus mujalgi Eestis.

"Ma arvan, et kui vaadatakse, kuidas see toimib, kuidas see töötab ja kui ta osutub väga funktsionaalseks, siis kindlasti," lausus Zingel.

Selleks, et oravad uue tee üldse avastaksid, meelitatakse neid esialgu pähklitega. Teadlase sõnul peaks uue rajaga harjumine võtma vaid mõned päevad.

"Oravatel peaks olema üsna lihtne seda silda leida, sest see asub paigas, kus nad on harjunud liikuma," sõnas Carbillet.

Sillad ehitasid ja paigaldasid AHHAA keskuse töötajad.

"See puu ise tegelikult on juba kreenis, mis tähendab, et ta vajas ka vasturaskusi. Siin all on ka näha 40-kilone vasturaskus, meil on neid kolm tükki," selgitas keskuse kommunikatsioonispetsialist Karl-Kristjan Neufeld.

"Loomad tulevad järjest rohkem meile linna, kuna meie laieneme järjest rohkem nende maailmasse. Mistõttu tegelikult arvame meie, et me peaksime hoolt kandma nende heaolu eest," lisas Neufeld.

Tartu oravasillad on inspireeritud Belgia ja Suurbritannia kogemusest. Lisaks neile on Tartusse juba varem loodud ka siiliväravad ja konnakäigud, et tagada kõigile linnaelanikele ohutu teekond.