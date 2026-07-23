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Argo Ideon: OTP pank muudab julgeimad Vene unistused reaalsuseks

Arvamus
Argo Ideon
Argo Ideon Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Arvamus

Luminor panga omandav Ungari ettevõte lubab Venemaal eraklientidele laenata kolm miljonit rubla kolme minutiga ja ka Vene firmadele leidub laialdaselt teenuseid, kirjutab Argo Ideon.

Kui esmaspäeva hommikul lugesin, et Eestis tegutseva Luminor panga tahab omandada Ungari taustaga OTP, mis tegutseb lisaks Kesk-Euroopale ka Venemaal, oli esimene tunne heameel ja kergendus. Heameel selle üle, et juba mitme aasta eest sulgesin oma Luminori konto.

Kasutasin seda kontot liiga harva ja nüüd jäävad õnneks ära moraalsed dilemmad, et kuivõrd aitab mu tagasihoidlik kliendisuhe pangaga Vladimir Putinil Ukrainas inimesi tappa.

ERR-i uudises kommenteeris teisipäeval panga kommunikatsioonijuht Bence Gaspar, et OTP on Venemaal väga väike pank, turuosaga 0,3–0,4 protsenti. "Meie sealne äri keskendub väiksema krediidivõimega klientide tarbijalaenudele, mis pole nii tundlik tegevus. Need ei ole ärikliendid ja mida iganes me ka ei teeks, meie esimene ja kõige olulisem eesmärk on olla vastavuses sanktsioonidega."

Ka finantsinspektsiooni endise pikaaegse juhi Kilvar Kessleri sõnul ei tasu panga Vene osalust tähtsustada, kuna on ka teisi Euroopa pankasid, mis Venemaal veel töötavad.

Hõlpsaim viis saada ülevaade OTP panga tegevusest Venemaal on ilmselt avada panga Vene koduleht. Sealt ei jää muljet, et tegu on sellise pisiäriga, nagu võiks uskuda OTP kõneisiku kommentaari põhjal.

Avalehel saab teada, et pank tegutseb Venemaal 30 aastat, kuulub Venemaa 50 suurima panga hulka ning omab kohalolekut 800 Venemaa asulas. Tarbijakrediiti väljastab OTP pank Venemaal 57 000 punktis ning aktiivseid kliente on kaks miljonit. "Aitame saavutada eesmärke" – selline on OTP panga üks lööklause Vene klientide jaoks.

"Neile, kes on avatud uuele. Aitame klientidel avada oma potentsiaali ja muuta kõige julgemad unistused reaalsuseks," loevad inimesed Moskvas, Peterburis, Tveris.

Panga kommentaari järgi ei anta Venemaal laene äriklientidele, aga kodulehel leiduv info reklaamib hulgaliselt muid teenuseid nii Vene väikeettevõtetele kui ka korporatiivklientidele.

Avades kodulehel väikeettevõtete rubriigi, tekib tahtmatult mõte, et härra Gaspari tagasihoidlikkus oma tööandja tutvustamisel vääriks medalit. Seal öeldakse konkreetselt, et OTP on üks Venemaa 30 suurimast pangast (mitte 50) ja kliente on täpsemalt 2,4 miljonit ehk peaaegu kaks Eesti-täit rahvast. OTP pakutavad teenused on näiteks arvelduskonto, väliskaubandus, hoiused, kaubad järelmaksuga, soovituste programm, palgaprojekt. Ilmselge, et kui oled viiendat aastat sõdivas riigis tegutsev väikefirma, siis mõte toreda välispanga kliendiks asuda tekib küll.

Vene korporatiivklientidele pakutakse OTP poolt soodustingimustel valuutaülekandeid, akreditiive, ettevõtte rahavoogude juhtimist.

Kui oled aga lihtsalt OTP Vene panga eraisikust klient, siis on sinu päralt deebetkaart ja 3000 rubla cashback'i igal kuul, krediitkaart (120 intressivaba päeva), sularahalaen ("kuni 3 miljonit rubla kolme minutiga").

Tekib väike küsimus, et kui paljudel Venemaa relvajõudude, sõjatööstuse või poliitilise repressiivaparaadiga seotud inimestel võiks olla taskus soodne OTP Vene panga kaart või laen? Koduleht vastust ei paku, ent see võiks ju olla teema, mille kohta küsib Euroopa Keskpank kui regulatiivasutus, mille ülesanne on Luminori panga ost Eestis heaks kiita. Ning muidugi Balti riikide finantsjärelevalve asutused.

Samal ajal oleks üpris kummaline, kui sujuvalt mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides töötav pank järsku ei saa luba kohaliku panga ostmiseks Balti riikides. Vaevalt küll, et midagi sellist võiks juhtuda.

Väljaanne The Banker kirjutas tänavu mais põhjustest, miks mitu Euroopa riikide panka ei ole siiani Venemaalt lahkunud, nagu seda tegi USA Citibank alles tänavu veebruaris, müües oma filiaali Vene investeerimispangale Renaissance Capital. Tuleb leida Vene pangale sobiv ostja, kes ei oleks lääne sanktsioonide all, tehingule tuleb saada Vene keskpanga ja reaalsuses ka Vladimir Putini isiklik heakskiit.

"Prantsuse Société Générale müüs oma Venemaa tütarettevõtte Rosbanki sõja alguses 2022. aastal, kuid teised suured laenuandjad – UniCredit, Raiffeisen, ING – on endiselt riigis lõksus," märgib The Banker.

Tähendab, isegi kui tahad ära tulla, hoitakse sind Venemaal kinni. Kui emapank pole lihtsalt valmis oma miljardilistele varadele kriipsu peale tõmbama.

OTP panka tolles loos eraldi käsitletud pole, kuid ära on toodud statistika. Varadelt suurim Euroopa panga haruettevõte, kes Venemaal tegutseb, on Austria AO Raiffeisenbank 24,1 miljardi dollariga. Järgneb Ungari OTP Bank 9,79 miljardiga ning Itaalia Unicredit Bank Russia 8,4 miljardi dollariga (allikas: The Banker andmebaas, I kvartal 2026).

OTP ei ole muidugi Sberbank, kuid see pole Venemaal ka mingi kõrvaline tegija, kes kangialuses väikest saiapoodi peab. OTP pank osaleb aktiivselt üha militaarsema Venemaa ühiskonnaelus. Näiteks oli OTP kohal tänavusel Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil, see on Vene majanduse esindusüritus ja rahvusvaheline vitriin, kus osales väidetavalt 20 000 külalist ja esines ka Putin ise. Kodulehelt aga leiab näiteks ka uudisloo OTP panga tehisarulabori juhi Aleksei Mezentsevi esinemise kohta juulikuisel konverentsil GTM26 Peterburis.

Kui töötad Venemaal, siis aitad ka Moskva võimudel riigi sõjaaja majandust arendada ja tehisaru edendada, kuidas see teisiti saakski olla.

Igatahes Luminori konto õigeaegse sulgemise üle on mul jätkuvalt hea meel.

Toimetaja: Kaupo Meiel

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