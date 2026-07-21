X!

Kessler Luminori ostnud OTP-st: ka teised suurpangad tegutsevad Venemaal

Majandus
Kilvar Kessler
Kilvar Kessler Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Endise finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleri sõnul pole Luminori osta sooviva Ungari panga OTP jätkuvas tegevuses Venemaal midagi erilist, sest seal tegutsevad teisedki Euroopa suurpangad, kellel on sealt raske lahkuda. Kohalikule tarbijale võiks aga müük kasuks tulla.

Esmaspäeval õhtul selgus, et OTP pank on sõlminud lepingu, et omandada Eesti suuruselt kolmas pank Luminor. Ungari päritolu OTP pank sõlmis lepingu USA erakapitalifondide konsortsiumi Blackstone'i ja DNB Bankiga,

OTP grupp on Kesk- ja Ida-Euroopa juhtiv pangandusgrupp, mis teenindab 11 riigis 17,5 miljonit klienti ning alates 2001. aastast on nad omandanud 25 panka. Grupi varade kogumaht ületab 130 miljardit eurot.

Endine finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler leidis Vikerraadio saates "Uudis+", et kui pangal on tugev omanik, kellel on võimekust kapitaliseerida panka, siis on ka pank võimeline arenema. Just selline peaks ka OTP grupp olema.

Laiemalt on räägitud sellest, et välisinvesteeringute maht Eestis on vähenenud. Selles, et Blackstone oma osaluse maha müüs Kessler midagi erilist aga ei näe.

"See fond ei ole loodud selleks, et pikaajaliselt hoida ja olla panga omanik. Tema roll oligi Luminori üles töötada ja muuta laenuportfelli kvaliteetsemaks - panka tugevdada," nentis Kessler ning lisas, et Blackstone'i mudel ongi selline.

Meie regiooni klientidele võiks OTP ost Kessleri hinnangul mõjuda hästi.

"Mina ennustaksin, et see mõjub positiivselt siinse regiooni panganduskonkurentsile ja kliendid peaksid sellest ainult võitma," sõnas ta.

Samas tegutseb OTP jätkuvalt Venemaal ning eelmisel aastal kasvasid panga varad ja klientide brutolaenud Venemaal vastavalt 40 ja 56 protsenti.

Kessler OTP tegevust Venemaal eriliselt esile ei tooks, sest seal tegutsevad teisedki suured pangad, nagu näiteks Unicredit Itaaliast või Raiffeisenbank Austriast.

Küll aga kontrollivad sealse OTP tegevuse üle nii Euroopa Keskpank kui ka finantsinspektsioon, kes ühinemissoovile oma heakskiidu andma peavad.

"Praeguses aegruumis see teatud konteksti või maitset omab, aga kas see peaks välistama OTP Luminori omanikuna... Võib-olla tuleb vaadata, mida see Venemaa äri täpselt endast kujutab ja kas see võib kuidagi mõjutada negatiivselt OTP-d Luminori omanikuna," lausus Kessler.

OTP pank on paar aastat tagasi avaldanud ka soovi Venemaalt välja tulla, kuid seda pole seni tehtud. Kessleri sõnul kõlab soov usutavalt ning riik on tõesti välismaiste pankade lahkumist erinevate regulatsioonidega raskendanud.

Kuigi osapooled on omavahel juba ostutingimustes kokku leppinud, peab tehing enne saama ka regulatiivsed heakskiidud.

Finantsinspektsiooni sõnul toimub osaluse omandamise menetlus Euroopa ühtse pangandusjärelevalve raamistikus. See tähendab, et oma heakskiidu peavad lisaks andma ka teised tehinguga seotud riikide finantsjärelevalved.

Lõpliku otsuse ostutehingu kohta teeb siiski Euroopa Keskpank.

Eesti Pank teemat kommenteerida ei soovinud.

Luminor Bank AS moodustati 1. oktoobril 2017, kui jõudis lõpule DNB ja Nordea Balti üksuste liitumine.

Pank teenis 2025. aastal 158 miljonit eurot puhaskasumit.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Uudis+", intervjueeris Jane Saluorg

Samal teemal

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:16

Lavastaja Lee Taul: rahvapillide ümber leidub hulgaliselt värvikaid lugusid

14:09

Lehis ja Eesti epeekoondised alustavad MM-i

14:08

Rakvere külje all selgusid Euroopa parimad mudelautode sõitjad Uuendatud

13:48

Venemaa Lipetski linna tööstusrajoonis puhkes tulekahju Uuendatud

13:40

Pirital selgusid rannatennise Eesti meistrid

13:25

Noored kipuvad eelistama tubaseid erialasid, HTM püüab seda trendi muuta

13:25

Pesudisainer: aluspesu ideaalne sobivus sõltub õigesti võetud mõõtudest

13:21

Kessler Luminori ostnud OTP-st: ka teised suurpangad tegutsevad Venemaal

13:11

Jeets lõpetas Misano etapi teise kohaga ja jätkab tiitliheitluses

13:07

Arvustus. Akutrelliga suppi söömas

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

20.07

Sõja 1608. päev: Ukraina tabas FSB baasi okupeeritud Hersonis Uuendatud

20.07

Soomlastele teeb muret piirist 200 kilomeetri kaugusel asuv Vene keemiatehas

20.07

Ungari OTP pank ostab Luminori ära

13:48

Venemaa Lipetski linna tööstusrajoonis puhkes tulekahju Uuendatud

20.07

Tartu turg kipub linna jaoks liiga suureks jääma

20.07

Raudsik peab tõenäoliseks Iraani konflikti laienemist

08:40

Uute kaalulangetusravimitega käivad kaasas tugevad kõrvalmõjud

20.07

Marek Sadam: meil Mikuga on alati millestki rääkida ja millestki vaikida

20.07

Lugeja küsib: kui pikalt säilivad sügavkülmutatud marjad?

07:13

Bloomberg: Zelenski kaalub Sõrskõi vallandamist

ilmateade

SPORT

14:09

Lehis ja Eesti epeekoondised alustavad MM-i

14:08

Rakvere külje all selgusid Euroopa parimad mudelautode sõitjad Uuendatud

13:40

Pirital selgusid rannatennise Eesti meistrid

13:11

Jeets lõpetas Misano etapi teise kohaga ja jätkab tiitliheitluses

loe: kultuur

13:07

Arvustus. Akutrelliga suppi söömas

12:56

Galerii: Hirtentreu ja Popolitova näitus "Neandertallase ilukabinet" jõudis Riiga

11:34

Neljapäeval algab 33. Haapsalu vanamuusikafestival

11:20

Galerii: Mare Mikoff ja Berit Talpsepp-Jaanisoo avasid Okase muuseumis ühisnäituse

loe: eeter

14:16

Lavastaja Lee Taul: rahvapillide ümber leidub hulgaliselt värvikaid lugusid

13:25

Pesudisainer: aluspesu ideaalne sobivus sõltub õigesti võetud mõõtudest

12:41

Merineitsina ujuv Merle Liivand: kuus meest on püüdnud mu rekordit üle lüüa

11:25

Külli Reinumägi: vabakutselise näitleja elu pole nõrkadele

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (21.07.2026 12:00:00)

10:50

Kasutatud e-sigarettide valesti sorteerimine muudab need lastele kergesti kättesaadavaks

09:20

Raadiouudised (21.07.2026 09:00:00)

20.07

Päevakaja (20.07.2026 18:00:00)

20.07

Justiitsministeerium karmistab nikotiinitoodete müüki

20.07

Ilm läheb jahedamaks ja on sajune

20.07

Raadiouudised (20.07.2026 15:00:00)

20.07

Tallinna filmilinnaku stuudiokompleksi ehitamisega loodetakse alustada sel talvel

20.07

Keskkonnainvesteeringute Keskus laiendas elektriautode laadimistaristu toetust

20.07

Raadiouudised (20.07.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo