Kessler Luminori ostnud OTP-st: ka teised suurpangad tegutsevad Venemaal

Endise finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleri sõnul pole Luminori osta sooviva Ungari panga OTP jätkuvas tegevuses Venemaal midagi erilist, sest seal tegutsevad teisedki Euroopa suurpangad, kellel on sealt raske lahkuda. Kohalikule tarbijale võiks aga müük kasuks tulla.

Esmaspäeval õhtul selgus, et OTP pank on sõlminud lepingu, et omandada Eesti suuruselt kolmas pank Luminor. Ungari päritolu OTP pank sõlmis lepingu USA erakapitalifondide konsortsiumi Blackstone'i ja DNB Bankiga,

OTP grupp on Kesk- ja Ida-Euroopa juhtiv pangandusgrupp, mis teenindab 11 riigis 17,5 miljonit klienti ning alates 2001. aastast on nad omandanud 25 panka. Grupi varade kogumaht ületab 130 miljardit eurot.

Endine finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler leidis Vikerraadio saates "Uudis+", et kui pangal on tugev omanik, kellel on võimekust kapitaliseerida panka, siis on ka pank võimeline arenema. Just selline peaks ka OTP grupp olema.

Laiemalt on räägitud sellest, et välisinvesteeringute maht Eestis on vähenenud. Selles, et Blackstone oma osaluse maha müüs Kessler midagi erilist aga ei näe.

"See fond ei ole loodud selleks, et pikaajaliselt hoida ja olla panga omanik. Tema roll oligi Luminori üles töötada ja muuta laenuportfelli kvaliteetsemaks - panka tugevdada," nentis Kessler ning lisas, et Blackstone'i mudel ongi selline.

Meie regiooni klientidele võiks OTP ost Kessleri hinnangul mõjuda hästi.

"Mina ennustaksin, et see mõjub positiivselt siinse regiooni panganduskonkurentsile ja kliendid peaksid sellest ainult võitma," sõnas ta.

Samas tegutseb OTP jätkuvalt Venemaal ning eelmisel aastal kasvasid panga varad ja klientide brutolaenud Venemaal vastavalt 40 ja 56 protsenti.

Kessler OTP tegevust Venemaal eriliselt esile ei tooks, sest seal tegutsevad teisedki suured pangad, nagu näiteks Unicredit Itaaliast või Raiffeisenbank Austriast.

Küll aga kontrollivad sealse OTP tegevuse üle nii Euroopa Keskpank kui ka finantsinspektsioon, kes ühinemissoovile oma heakskiidu andma peavad.

"Praeguses aegruumis see teatud konteksti või maitset omab, aga kas see peaks välistama OTP Luminori omanikuna... Võib-olla tuleb vaadata, mida see Venemaa äri täpselt endast kujutab ja kas see võib kuidagi mõjutada negatiivselt OTP-d Luminori omanikuna," lausus Kessler.

OTP pank on paar aastat tagasi avaldanud ka soovi Venemaalt välja tulla, kuid seda pole seni tehtud. Kessleri sõnul kõlab soov usutavalt ning riik on tõesti välismaiste pankade lahkumist erinevate regulatsioonidega raskendanud.

Kuigi osapooled on omavahel juba ostutingimustes kokku leppinud, peab tehing enne saama ka regulatiivsed heakskiidud.

Finantsinspektsiooni sõnul toimub osaluse omandamise menetlus Euroopa ühtse pangandusjärelevalve raamistikus. See tähendab, et oma heakskiidu peavad lisaks andma ka teised tehinguga seotud riikide finantsjärelevalved.

Lõpliku otsuse ostutehingu kohta teeb siiski Euroopa Keskpank.

Eesti Pank teemat kommenteerida ei soovinud.

Luminor Bank AS moodustati 1. oktoobril 2017, kui jõudis lõpule DNB ja Nordea Balti üksuste liitumine.

Pank teenis 2025. aastal 158 miljonit eurot puhaskasumit.