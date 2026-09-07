Eestis on loomisel uus vasaktsentristlik Euroopa-meelne erakond

Tartus moodustati augusti lõpus MTÜ Volt Eesti, mis toetab vasaktsentristlikke ja Euroopa-meelseid seisukohti ning seab sihiks kasvada Eestis uueks erakonnaks. Volt Eesti on üleeuroopalise ühenduse Volt Europa liikmesorganisatsioon.

"Me räägime pigem liberaalsest, võib-olla majanduses õrnalt tsentristlik-vasakpoolsest kallutusest," ütles uue ühenduse poliitilise suunitluse kohta MTÜ juhatuse liige Artur Kaasik esmaspäeval ERR-ile. "Praegu on Eesti poliitikas puudu vasaktsentristlikust uuendusmeelsest erakonnast, eriti kui näiteks Eesti 200 on kadumas ja Euroopa-visiooni teistel erakondadel eriti pakkuda ei ole," lisas ta.

29. augustil toimus Volt Eesti MTÜ ametlik asutamiskoosolek. Volt Eesti on ametlikult registreeritud ka äriregistris ning selle juhatuse liikmed on Artur Kaasik, Hendrick Rang ja Oskar Kahar.

Ühenduse põhikirja kohaselt on selle eesmärk toetada demokraatlikku osalust, edendada üleeuroopalist poliitilist integratsiooni ja toetada progressiivseid sotsiaalseid ja majanduslikke reforme.

Kaasik nõustus väitega, et sellise poliitikaga hakkaks Volt Eesti konkureerima Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga, kuid tõi samas välja ka mõned erinevused sotside seisukohtadest.

"Innovatsioon on selles mõttes oluline, me ei arva, et kõik peaks ilmtingimata tasuta olema. Jah, mingisugused baasvajadused peaks olema tagatud, aga kõike ka ei saa tasuta," rääkis ta.

MTÜ põhikirjas öeldakse ka, et selle konkreetne organisatoorne eesmärk on kasvatada täisliikmete arv vähemalt 500-ni, et asutada ja registreerida vastavalt Eesti seadustele organisatsiooniliselt ja õiguslikult iseseisev erakond.

Küsimusele, kui kiiresti erakond moodustada soovitakse, vastas Kaasik: "Võimalikult varakult, siis kui inimeste arv on koos."

Praegu on MTÜ-l Volt Eesti liikmeid tema sõnul poolesaja ringis.

Küsimusele tuntud liikmete kohta ei soovinud Kaasik vastata, kuid tunnistas, et toetajate seas on ka Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves.

Kaasiku sõnul sooviks Volt Eesti osaleda ka juba 7. märtsil toimuvatel järgmistel riigikogu valimistel. "Ütleme nii, et teeme endast parima, et see juhtuks, aga kui tõenäoline see on, seda siin lubada ei saa, et kandideerime," ütles ta.

Küsimusele organisatsiooni rahastajate kohta ütles Kaasik, et neil ei ole mingit konkreetset doonorit ning peagi avaneb kõigil soovijail võimalus ühingut rahaliselt toetada.

Volt Eesti hakkab oma põhikirja kohaselt tegutsema üleeuroopalise organisatsiooni Volt Europa ametliku riikliku haruna ning on kohustatud järgima, edendama ja rakendama Volt Europa väärtusi ja eesmärke.

Volt Europa toob oma erinevusena teiste Euroopas tegutsevate poliitiliste ühendustega võrreldes välja selle, et kui need on moodustatud riikides tegutsevate parteide koostöö baasil, siis Volt püüab kujundada ühist Euroopa poliitilist programmi.

Volt rõhutab oma programmilistes seisukohtades lisaks vasaktsentristlikele majanduspoliitilistele eesmärkidele Euroopa Liidu reformimise ja senisest tihedama integratsiooni vajadust.

Volt Europa loodi 2017. aastal ja see on registreeritud Belgias. Praegu tegutseb see rohkem kui 30 Euroopa riigis. Sellel on viis liiget Euroopa Parlamendis, nad on Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni liikmed.

Volt elektrilise potentsiaali (pinge) mõõtühikuna ja kõigis keeltes samasugusena on erakonna nimeks võetud eesmärgiga sümboliseerida uue energia toomist Euroopa poliitikasse.