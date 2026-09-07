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Ukrainameelsed partisanid saboteerisid Venemaal sidetorni

Välismaa
Ukraina sõdurid valmistuvad minema rindele
Ukraina sõdurid valmistuvad minema rindele Autor/allikas: SCANPIX/Viacheslav Madiievskyi/SIPA
Välismaa

Vene sõjaväelane jooksis üle ja hävitas sidetorni sügaval Venemaa tagalas, millega võimaldas Ukraina vägedel rünnata üht Venemaa suurimat naftatöötlemistehast, väitis ukrainlasi, krimmitatarlasi ja venelasi ühendav vastupanuliikumine Atesh.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 7. septembril kell 5.35:

- Ukrainameelsed partisanid saboteerisid Venemaal sidetorni;

- Zelenski sõnul ootab Ukraina Ühendriikidelt uusi Venemaa sanktsioone.

Ukrainameelsed partisanid saboteerisid Venemaal sidetorni

Vene sõjaväelane jooksis üle ja hävitas sidetorni sügaval Venemaa tagalas, millega võimaldas Ukraina vägedel rünnata üht Venemaa suurimat naftatöötlemistehast, väitis ukrainlasi, krimmitatarlasi ja venelasi ühendav vastupanuliikumine Atesh.

Ukrainameelne sabotöör võttis väidetavalt Ateshiga ühendust ja põletas augustis läbi sidetorni juhtmestiku Venemaa linna Permi lähedal, mis asub umbes 1500 kilomeetri kaugusel Ukrainast.

"Vene sõjaväelane liitus Ukraina vastupanurühmitusega oma erimeelsuste tõttu riigi juhtkonnaga ja sõjaväes nähtud seadusetuse pärast," väitis liikumine.

Torni hävimine häiris piirkonna andmeedastust. Seejärel ründasid Ukraina droonid 21. augustil lähedal asuvat Lukoil-Permnefteorgsintezi naftatehast.

Venemaa ühele suurimale naftatootjale Lukoilile kuuluv Permnefteorgsintezi tehas on üks riigi suurimaid. Rajatis töötleb aastas üle 13 miljoni tonni toornaftat.

Zelenski sõnul ootab Ukraina Ühendriikidelt uusi Venemaa sanktsioone

President Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval, et Ukraina ootab Ühendriikidelt uue Venemaa-vastaste sanktsioonide paketi heakskiitmist, kuigi teemat pühapäevastel kõnelustel USA poolega otseselt ei arutatud.

Ukraina president rääkis sellest USA presidendi erisaadikutega antud ühisel pressikonverentsil.

"Ukraina pool loodab kindlasti, et Ukraina suure sõbra Lindsey Grahami suurepärane töö ja pingutused saavad Ühendriikidelt positiivse vastuse. Ja loomulikult me arvestame nende sanktsioonidega. Arvestame selle paketiga," ütles president.

Zelenski märkis, et varasematel kohtumistel oli Ukraina pool saanud sanktsioonipaketi kohta positiivseid signaale ja ootab nüüd hääletust.

Samas rõhutas Zelenski, et ei seosta sanktsioonide küsimust USA esindajate praeguse visiidiga Ukrainasse.

"USA pool seda teemat täna ei tõstatanud ja me ei arutanud seda nendega. Olen absoluutselt kindel, et need pole meie kohtumisega seotud asjad," sõnas riigipea.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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