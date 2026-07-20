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Ungari OTP pank ostab Luminori ära

Majandus
Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Ungari päritolu OTP Pank on sõlminud lepingu, et omandada Eesti suuruselt kolmas pank Luminor. OTP on aga viimastel aastatel oma tegevust Venemaal suurendanud.

Ungari päritolu OTP Pank sõlmis lepingu USA erakapitalifondide konsortsiumi Blackstone'i ja DNB Bank'iga, et omandada Luminor pank.

OTP Grupp on Kesk- ja Ida-Euroopa juhtiv pangandusgrupp, mis teenindab 11 riigis 17,5 miljonit klienti ning alates 2001. aastast on nad omandanud 25 panka. Grupi varade kogumaht ületab 130 miljardit eurot.

"Luminori omandamine ei ole pelgalt geograafiline laienemine, see on strateegiline sisenemine arenenud ja stabiilsesse piirkonda, millel on märkimisväärne kasvupotentsiaal. /.../ Lähtudes Luminori  tugevast turupositsioonist, on meie eesmärk veelgi tugevdada panga rolli Balti riikides ning panustada piirkonna finantssüsteemi, laenuandmise ja finantsinnovatsiooni arengusse ," ütles OTP tegevjuht Péter Csányi.

2023. aasta mais kandis Ukraina riiklik korruptsiooniennetuse agentuur (NACP) OTP Banki rahvusvaheliste sõjasponsorite nimekirja, kuna pank jätkas tegevust ja laenumahu kasvatamist Venemaal.

Hiljem võeti nad nimekirjast välja, sest Ungari blokeeris panga nimekirja lisamise pärast Euroopa Liidu sõjalist abi Ukrainale.

"Agentuur loodab, et selle otsuse tulemusel lõpetab Ungari Ukraina rahvale mõeldud 500 miljoni euro suuruse hädavajaliku EL-i sõjalise abi blokeerimise," ütles NACP toona pressiteates.

Ent OTP tegutseb Venemaal siiani. Eelmisel aastal kasvasid OTP varad ja klientide brutolaenud Venemaal vastavalt 40 ja 56 protsenti, kirjutas The Banker.

Huvist Luminori vastu on nii Eesti kui ka välismeedia kirjutanud varemgi. Avaroni investeeringute juht Peter Priisalm ütles siis, et turule sisenemise soovi taga võib olla soodne hind.

Luminor Bank AS moodustati 1. oktoobril 2017, kui jõudis lõpule DNB ja Nordea Balti üksuste liitumine.

Pank teenis 2025. aastal 158 miljonit eurot puhaskasumit.

Tehingu lõpuleviimine sõltub vajalike regulatiivsete heakskiitude saamisest.

Toimetaja: Märten Hallismaa

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